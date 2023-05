La razza di cane piccola, intelligente e che perde poco pelo che Maria De Filippi ed Elisabetta Canalis adorano

Se vuoi un cane, prova a prendere questa razza meravigliosa di taglia piccola che ha fatto innamorare Maria De Filippi ed Elisabetta Canalis.

I VIP girano spesso con i propri amici a quattro zampe. Nello showbusiness, infatti, sembra proprio che gli animali domestici vengano accolti con grande entusiasmo. Basti pensare a tutte le star che non muovono un passo senza i loro fedeli animali. E, in questo caso, vediamo che spesso e volentieri il compagno preferito di ogni VIP è proprio il cane. E c’è una razza nello specifico che potremmo adorare anche noi e per cui Maria De Filippi ed Elisabetta Canalis vanno matte. Si tratta del dolce e intelligentissimo bassotto.

Ecco le caratteristiche di questo amorevole cane

I bassotti sono una delle razze di cani più adorabili che si possano incontrare. Prendere un bassotto in casa propria può portare molti vantaggi, sia per l’individuo che per la famiglia. E, se non ci fidiamo, ci basterà vedere quanto Maria De Filippi ama questa razza. Talmente tanto da averne addirittura tre (Ugo, Giovanni e Filippa). Anche Elisabetta Canalis è una grande fan di questa razza e si mostra spesso insieme al suo amico bassotto Ettore. Un vantaggio principale nel prendere un bassotto come animale domestico è la sua taglia compatta. I bassotti sono cani di piccola taglia, il che li rende perfetti per le case più piccole o per chi vive in appartamenti. Inoltre, il loro temperamento tranquillo e affettuoso li rende adatti a convivere con persone di tutte le età, inclusi anziani e bambini.

Sono molto intelligenti e lo confermano anche la De Filippi e la Canalis

Un altro grande vantaggio nel prendere un bassotto è la sua intelligenza. Questi cani sono noti per essere estremamente intelligenti e addestrabili. Si tratta di cani molto leali e protettivi. Nonostante la loro taglia ridotta, sono noti per essere eccellenti cani da guardia.

Sono estremamente vigili e all’occorrenza allarmeranno la famiglia di qualsiasi intrusione o minaccia. Questa caratteristica li rende ideali per coloro che cercano un compagno canino che possa offrire un senso di sicurezza.

La razza di cane piccola che ci farà sicuramente innamorare proprio come è successo a tanti VIP

Infine, i bassotti sono cani molto affettuosi. Amano trascorrere tempo con i padroni e sono felici di essere coccolati. Sono noti per essere cani da compagnia fedeli e amichevoli, che creano legami profondi con i loro padroni.

La presenza di un bassotto in casa può portare gioia e felicità, riducendo lo stress e offrendo un’opportunità di condivisione di momenti speciali. Dunque, ecco la razza di cane piccola che Maria De Filippi ed Elisabetta Canalis adorano e che non potrai fare a meno di amare anche tu.