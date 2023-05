Lautaro Martinez ha sposato Augustina Gandolfo, ecco cosa ha indossato lei

Il calciatore argentino, attaccante dell’Inter e della nazionale argentina, ha detto sì alla sua bella Augustina Gandolfo. Un matrimonio sfarzoso e blindatissimo che si è tenuto sul Lago di Como. Cosa ha scelto di indossare la sposa per l’occasione? Due abiti veramente wow.

Un matrimonio blindatissimo sul Lago di Como, che ha raccolto moltissimi vip e ovviamente calciatori famosi. A sposarsi Lautaro Martinez e Augustina Gandolfo, i quali sono convolati a nozze lunedì nella bellissima Villa d’Este a Cernobbio. Una location veramente da sogno per un matrimonio altrettanto da sogno.

Gli ospiti del matrimonio

Il matrimonio, che ha fatto il giro dei social e di internet, sembra aver incoronato un’altra coppia. Molto chiacchierata, su cui però non c’era nessun tipo di conferma. Infatti, Romelu Lukaku, che è compagno di squadra dello sposo, ha portato con sé al matrimonio la rapper statunitense Megan Thee Stallion. E se da tempo era stata segnalata come sua possibile fidanzata, oggi i gossip sembrano essere sempre più realtà.

Oltre a Lukaku erano presenti anche Dibu Martinez, Nicolas Tagliafico, Enzo Fernadez, Alexis Mac Alluster e Geronimo Rulli. E ancora Roberto Gagliardini, Nico Gonzales, Juan Musso, Tucu Correa, Edin Dzeko e Javier Zanetti. Grande assente, anche se tutti lo aspettavano, Leo Messi.

Lautaro Martinez ha sposato Augustina Gandolfo

Nonostante il parterre interessante di ospiti al matrimonio, tutti gli occhi erano puntati sulla sposa: Augustina Gandolfo. La quale ha deciso di sfoggiare non un look, ma ben due. Al contrario di Sofia Richie che per il suo matrimonio in Francia ha sfoggiato ben tre cambi abito: tutti Chanel.

La Gandolfo per il suo giorno, però, non ha optato per degli abiti Chanel. Per la cerimonia la sposa ha scelto un abito di Atelier Emé. Un vestito con uno spacco profondo e scollatura a cuore, ovviamente bianco. Per quanto riguarda i gioielli non ha saputo dire di no a un marchio italiano. Infatti, Augustina ha scelto dei preziosi firmati Damiani.

Stesso marchio per il secondo abito, ma dalla silhouette molto diversa. Infatti, il secondo vestito è stato un mini dress bianco di perline e frange. Ovviamente anche lo sposo ha fatto un cambio look, ma solo a metà. Infatti, ha detto addio alla camicia e alle scarpe eleganti per indossare una t-shirt bianca e delle comode sneakers. E così Lautaro Martinez ha sposato Augustina Gandolfo a Villa d’Este sulle rive del Lago di Como.