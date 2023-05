Appartamento ristrutturato venduto a 100.000 euro a due passi dalla spiaggia, in questa bellissimo centro turistico della Romagna 

Considerando quello che si spende per affittare, qualche settimana, la casa al mare, conviene guardare le offerte degli immobili in vendita. Ad esempio, in questa località della Romagna, molto frequentata, c’è un immobile, ristrutturato, a 100.000 euro ed è a due passi dalla spiaggia. Ecco di cosa si tratta e le sue caratteristiche

Siamo, ormai, quasi a giugno e molti di voi avranno prenotato la casa al mare, per l’estate. Un appartamento in affitto, per qualche settimana, che ti viene a costare non poco, considerando anche il rincaro dell’inflazione. Al punto che uno potrebbe pensarci su bene e vedere se potrebbe trovare qualche alternativa, comprando casa.

Infatti, in Internet, si scoprono varie offerte sempre molto interessanti, di case in vendita, a pochi passi dalla spiaggia, che potrebbero fare al caso nostro. Che se uno fa due conti e vede quanto gli verrebbe a costare, rispetto ad andare sempre in affitto, potrebbe fare un ottimo affare. E pensarci su in maniera seria, perché rimane, comunque, un investimento per dare la casa, eventualmente, in affitto, a nostra volta. Vediamo questa offerta, scovata in rete.

Ecco dove comprare casa a 100.000 euro in questa località che si trova in Romagna

Guardando sul sito di Idealista.it, abbiamo provato a vedere se ci fossero delle case vicino al mare, in Romagna. Sapendo come questa sia tra le mete preferite da tanti italiani, soprattutto milanesi, che trascorrono, da quelle parti, le loro vacanze al mare. E abbiamo trovato un appartamento ristrutturato venduto a 100.000 euro a due passi dalla spiaggia.

Ricerca che abbiamo effettuato il giorno 15 maggio. Ebbene, ecco comparire una offerta che, magari, potrebbe interessare i nostri lettori. Si tratta di un appartamento in vendita a Lido Adriano. Che, come molti sanno, è uno dei centri più frequentati e moderni della Riviera Romagnola di Ravenna. Dove poter esibire i nuovi vestiti per l’estate 2023 che slanciano la figura. Per non parlare dei sandali di tendenza in estate.

Vediamo di cosa si tratta e le caratteristiche della casa in vendita a Lido Adriano

Spiaggia dorata e mare sono tra i punti di forza di questa località affacciata direttamente sul mare Adriatico. L’appartamento in vendita su Idealista è un bilocale di 50 metri quadrati, che si trova al primo piano con ascensore.

Come spiega l’inserzionista, si tratta di un appartamento ristrutturato, a due passi dalla spiaggia. Si compone di un ingresso su ampio soggiorno con angolo cucina. L’inserzione parla di terrazzo vista mare in passeggiata comune, disimpegno, bagno con box doccia e ampia camera da letto matrimoniale. C’è anche l’aria condizionata e un posto auto scoperto nell’area condominiale.

Appartamento ristrutturato venduto a 100.000 euro a due passi dalla spiaggia, a Lido Adriano

Va precisato che l’appartamento, costruito nel 1970, secondo l’inserzione, è in buono stato. Importante sono anche le spese condominiali quando si compra un appartamento.

In questo caso, l’inserzionista parla di 60 euro mensili e la classe dell’immobile è signorile. Se foste interessanti, anche l’agenzia “Il punto immobiliare” di Lido Adriano, ha in vendita questo appartamento e altri sempre in zona.