Nel mese di maggio il Toro cade benedetto dall’energia della prima eclissi di Luna del 2022. Grazie a queste energie mistiche, alcuni segni zodiacali saranno travolti da un’ondata di fortuna mai vista. Le eclissi sono eventi astrologici che indicano l’uscita fuori dall’oscurità e il ritorno della luce. Questo, unito al fatto che Mercurio è retrogrado in Gemelli e Toro, spingerà a fare riflessioni importanti. Soprattutto l’aspetto delle relazioni sarà sotto la lente di tutti. L’oroscopo di questo periodo indica quanto la potenza della super Luna rossa sia incisiva. Ariete. È il momento di affrontare tutto ciò che mette in pericolo la sicurezza e il comfort. Soldi e lavoro saranno al centro della discussione. Toro. Fare un passo indietro e godersi un po’ di riposo potrebbe essere la scelta più giusta. L’energia dell’eclissi farà rimettere in considerazione le relazioni.

Gemelli. Mercurio accenderà il desiderio di lavorare in squadra. È ora di curare meglio l’aspetto spirituale e di benessere. Cancro. Anche qui Mercurio avrà un forte effetto ma stavolta nella ricerca di ritmi più lenti e di sentimenti più intimi. La verità sarà il sale delle relazioni. Leone. L’ambizione sarà il motore di tutto grazie a Venere e Marte. Mercurio favorirà invece le relazioni, soprattutto quelle platoniche tra colleghi. Vergine. Gli affari da sbrigare nel prossimo mese aumenteranno esponenzialmente, anche se i progressi professionali sembreranno tardare. Non ci si deve arrendere: i risultati arriveranno e anche presto.

La potenza della super Luna rossa di maggio in eclissi travolge questi segni con fortuna e ricchezze

Bilancia. Mai come in questi giorni la collaborazione sarà centrale e cercata, sia sul lavoro che nelle relazioni. Sotto la superficie le emozioni sono più difficili da gestire del previsto. Scorpione. L’eclissi di Luna influisce particolarmente sui legami. Non sarà il momento più giusto per affrontare questioni d’amore. Sagittario. Vibrazioni focose e positive per i più passionali di questo segno. L’emotività la farà da padrone, con forti accenti sulla spiritualità.

Capricorno. È ora di mettere in pausa il lavoro e gli impegni. Amicizie e connessioni saranno al top verso fine mese. Acquario. Grande fiducia in crescita grazie all’arrivo del Sole. Le ambizioni lavorative dovranno essere conciliate con le necessità familiari. Bisogna pensare a non rimandare più un necessario percorso di guarigione. Pesci. Le energie dell’eclissi in questo caso avranno un effetto negativo. Sembrerà di stare nel pieno di una metamorfosi indesiderata. Tutto cambierà a fine mese con l’arrivo della Luna nuova.

