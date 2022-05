È ormai noto che tra pochi giorni ci sarà una fantastica eclisse Lunare. L’altra, a quanto pare, sarebbe prevista per l’8 novembre di quest’anno. Le prime fasi di questo fenomeno potrebbero esserci nella notte tra il 15 e il 16, intono alle 3, per oscurarsi completamente dopo le 6 del mattino.

Purtroppo, qui in Italia non sarà così facile vedere l’intero spettacolo, ma potremmo vedere sicuramente con un binocolo l’evoluzione iniziale della Luna. Dal punto di vista astrologico questo fenomeno potrebbe influenzare positivamente o negativamente alcuni segni zodiacali.

Portafoglio pieno e fortuna stellare per questi segni di fuoco favoriti dall’eclisse lunare mentre settimane tormentate travolgeranno queste costellazioni

A influenzare ulteriormente le costellazioni dello zodiaco sarà Giove, che effettuerà un transito dal segno dei Pesci a quello dell’Ariete. Queste ultime settimane di maggio potrebbero riservare parecchie sorprese, non sempre belle, rivelandosi un mese decisamente particolare e inteso.

Protagonista principale sarà sicuramente l’Ariete, per questo segno ci saranno nuovi progetti all’orizzonte e la vita potrebbe ritrovare nuovi ritmi. Giove infonderà un’energia pazzesca, che spingerà questo segno a spingersi oltre i suoi limiti pur di realizzare i suoi sogni. È il momento del risveglio. Grandi novità e un successo dopo l’altro caratterizzeranno le ultime settimane di questo mese, dal punto di vista economico e sentimentale.

Giove, però, è complice della fortuna di altri segni di fuoco. Come il Leone, che potrà finalmente ritrovare un certo equilibrio finanziario. Ad attenderlo un significativo cambiamento che potrebbe rivelarsi inaspettato ma positivo e gratificante. Finisce così un pesante periodo che affliggeva questo segno e nuove opportunità lavorative e di coppia potrebbero essere dietro l’angolo.

Settimane proficue anche per il Sagittario, che potrà mettere un punto su complicate e difficili situazioni, finalmente arriva la tregua. Lavoro e carriera subiranno una svolta in positivo, così da sistemare le situazioni finanziarie che avevano in sospeso. È il momento giusto per mettere punto a un momento nero e ricominciare con un’energia del tutto nuova.

Se portafoglio pieno e fortuna stellare per questi segni saranno una costante in queste settimane, altri potrebbero avere momenti più bui.

Mese pessimo per i Bilancia, che potrebbero perdere ogni tipo di controllo, soprattutto sull’aspetto economico, a causa di imprevisti. L’eclisse, purtroppo, penalizza questo segno in vari ambiti. Discussioni difficili a lavoro e disordine mentale potrebbero minacciare l’equilibrio psicologico. Sconsigliate azione poco razionali, d’istinto, che potrebbero peggiorare le cose, almeno per il momento.

Il Capricorno dovrà sistemare invece i sui rapporti sociali, personali e familiari, che sembrerebbero non essere idilliaci. Non sarà facile superare certi scogli, a prima vista insormontabili, anche perché avranno poche energie e stimoli. Questo calo d’umore, però, in futuro potrebbe essere importante per dare il giusto valore alle relazioni.

