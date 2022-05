A volte capire se qualcuno è innamorato è semplice, altre volte decisamente no. Questo potrebbe portare a chiedersi se i comportamenti della persona che si sta frequentando indicano sentimenti d’amore oppure no. La domanda da un milione di dollari è sempre la stessa: la persona che si ha di fronte sta flirtando perché è interessata o è semplicemente il suo modo di essere amichevole? Scoprire la differenza può salvare da spiacevoli e imbarazzanti situazioni. Cosa consiglia la psicologia in questi casi? Ci sono alcuni segnali che potrebbero essere inequivocabili e spiegano come capire se la persona amata è davvero interessata o no. Ovviamente bisogna rendersi conto che la questione andrebbe affrontata e valutata caso per caso e che quelli contenuti in questo articolo sono solo consigli generali.

La comunicazione viso a viso è sempre la cosa migliore da fare. Chiarito questo aspetto, ecco quali sono i segnali più forti di una persona che nasconde i propri sentimenti per qualcun altro. Chi è davvero interessato a qualcuno di norma gli presta molte, molte attenzioni. Invita spesso a uscire, scrive e s’interessa sulle attività della persona segretamente amata. Inoltre, il linguaggio del corpo cambia. Magari chi è abituato ad essere più schivo e riservato, in presenza di chi ama cambia atteggiamento. Diventa più aperto, più a suo agio, con gesti che indicano coinvolgimento emotivo e cure. Attenzione però a non confondere questo con un puro interesse romantico.

Come capire se la persona amata è davvero innamorata o finge solamente per evitare di soffrire inutilmente di cuore infranto

Il contatto visivo e la comunicazione non verbale sono fondamentali. Quando piace qualcuno, lo si cerca con gli occhi e anche con il corpo. Si spera, quasi, nel contatto fisico, e si fa inconsciamente di tutto per favorirlo. Il dubbio sulla genuinità dei sentimenti potrebbe essere svelato facendo semplicemente attenzione a quante volte la persona in questione cerca il contatto visivo.

Quando una persona è davvero interessata, mostra di tenerci davvero. Scrive spesso per sincerarsi che sia tutto okay, magari per sapere se si è tornati a casa senza problemi. Queste costanti dimostrazioni di attenzioni potrebbero non essere solo il segnale di una persona attenta, ma anche di qualcuno realmente interessato a livello sentimentale. Soprattutto se questi comportamenti divergono dalla normalità di un amico che si preoccupa. Prestando attenzione a questi comportamenti sarà possibile capire meglio, ma soprattutto si potranno evitare brutte figure e malintesi.

