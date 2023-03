La pizza come la fa Cannavacciuolo: non l’avete mai provata così

Stanchi della solita pizza? Questa è molto particolare con un ingrediente molto salutare.

La pizza è per alcuni l’alimento sacro che dovrebbe esserci ogni fine settimana. È un momento di unione tra amici e famiglia per passare insieme una bellissima serata in compagnia. Anche vero però è che bisogna azzeccare la ricetta giusta. Infatti la pizza, seppur semplice, non riesce bene a tutti. Ci sono una serie di passaggi e una determinata manualità che consentono di ottenere una pizza veramente ottima. Proprio per questo motivo oggi vedremo la ricetta che utilizza uno degli chef italiani più conosciuti: Antonino Cannavacciuolo.

Ingredienti

Per circa quattro persone gli ingredienti fondamentali sono:

600 g di farina 00;

150 ml di latte;

15 g di lievito di birra, preferibilmente fresco;

150 ml di acqua tiepida;

15 g di sale.

La pizza più conosciuta di Cannavacciuolo è quella che si fa con la scarola. Quest’ortaggio è ottimo non solo per il suo sapore, anche se un po’ amaro, perché possiede tantissimi benefici per la salute. Gli ingredienti che abbiamo detto possono essere utilizzati anche per comporre una classica pizza, ma quella che vedremo oggi sarà una pizza ripiena. Dunque per il nostro ripieno ci serviranno:

ciuffetti di scarola;

10 g di uvetta;

olio e aglio;

15 g di acciughe;

20 g di pinoli;

sale e pepe.

La pizza come la fa Cannavacciuolo: l’originale

Prendiamo una ciotola abbastanza grande e pesiamo i 600 grammi di farina. A parte in un’altra ciotola sciogliamo nei 150 ml di latte il lievito di birra fresco. Aggiungiamo il latte alla farina e iniziamo a mescolare. Continueremo l’operazione aggiungendo anche i 150 ml di acqua tiepida. Per acqua tiepida si intende a temperatura ambiente, quindi non andrà messa sul fuoco. Aggiungiamo infine il sale. Iniziamo ad impastare fino a quando l’impasto non sarà liscio. Se necessario perché troppo appiccicoso possiamo aggiungere man mano un po’ di farina.

Il ripieno

Mentre lasciamo lievitare per circa 2 ore, possiamo procedere con la preparazione del ripieno. Laviamo la verdura e la mettiamo a soffriggere in padella con un po’ di olio e aglio. Copriamo con il coperchio e la lasciamo cucinare per circa 10 minuti. A questo punto possiamo aggiungere anche il resto degli ingredienti, dunque le acciughe, i pinoli e l’uvetta. Mescoliamo il tutto. Saliamo e pepiamo a piacere. Se si preferisce si può aggiungere anche una punta di piccantino che darà quel tocco di classe in più.

Aggiungiamo mezzo bicchiere di acqua e lasciamo cucinare ancora un po’. Non appena la verdura sarà pronta possiamo procedere. Dividiamo il panetto in due parti uguali. Stendiamo la pizza e con il mattarello e gli diamo una forma circolare. Aggiungiamo il ripieno e andiamo poi a stendere l’altra metà di pizza. L’adagiamo sopra, come a chiudere. Ungiamo i bordi con un po’ di olio così che si attacca bene. Adesso è pronta per essere infornata: 180 gradi per 45 minuti circa. Ed ecco la pizza come la fa Cannavacciuolo, semplice ma molto gustosa come ricetta da fare in cucina!