Macchie sulle tovaglie da cucina: come rimuoverle in modo semplice e veloce

Non conosci i metodi per togliere le macchie più ostinate dalle tovaglie? ecco alcuni consigli…

Quando mangiamo e siamo presi dalla fame capita a volte di sporcare la tovaglia. Soprattutto se si parla di macchie d’olio ci spaventiamo, per la paura di non riuscire più a cacciarle. In realtà esistono tanti metodi alternativi e consigli che potrebbero aiutarci a rendere la tovaglia come nuova. In particolar modo questi consigli potrebbero essere molto utili qualora abbiamo invitati a pranzo e a cena.

Scelta della tovaglia

Prima di comprendere come togliere le macchie, cerchiamo di capire anche quanto la scelta della tovaglia in una tavola sia fondamentale. Sappiamo che ne esistono diverse sia in forma che colore, quindi quale sarà quella giusta? Ovviamente se abbiamo una tavola rotonda prenderemo una tovaglia ovale, diverso il discorso se parliamo di una tavola rettangolare o quadrata. I tessuti più consigliati, quando si acquista una tovaglia, sono il lino o il cotone. Anche per le macchie stesse, con una tovaglia di questi due tessuti sarà più semplice levare lo sporco.

Macchie sulle tovaglie da cucina: come rimuovere anche le macchie più difficili

Ci sono quattro regole da prendere in considerazione quando una tovaglia si macchia: la prima di tutte è quella di agire tempestivamente. Infatti più passa il tempo e più verrà difficile levare lo sporco. Agire in tempo può fare la differenza. In più bisognerà:

controllare che il prodotto che stiamo utilizzando non va a rovinare il tessuto della nostra tovaglia. Di conseguenza può tornare utile fare una piccola prova su una piccola porzione;

non sfregare troppo velocemente

; se la macchia è causata da una sostanza liquida tamponare con della carta assorbente e successivamente andare a rimuovere la macchia.

Macchie su tovaglie colorate

Abbiamo detto che le tovaglie sono di diversi colori. Di conseguenza anche il trattamento sarà diverso a seconda del colore. Ad esempio con le tovaglie colorate, potremmo provare a metterle direttamente in lavatrice. Bisognerà fare un lavaggio a freddo e aggiungere un po’ di detersivo e del bicarbonato. Il bicarbonato sarà utile per rimuovere la macchia. Se invece vogliamo toglierla a mano, possiamo metterla a mollo con un po’ di sapone di Marsiglia. Ricordiamo di sgrassare ma non troppo forte.

Macchie su tovaglie bianche

A differenza di quelle colorate, in questo caso per le tovaglie bianche potremmo utilizzare la candeggina. Con la candeggina bisogna prestare molta attenzione, in quanto potrebbe togliere il colore o comunque cambiarlo. Se invece abbiamo una tovaglia bianca il problema non si pone. Basterà mettere un po’ di gocce di candeggina e lasciarla agire. In questi casi ricordiamo di mettere dei guanti e di non toccare gli occhi dopo aver utilizzato la candeggina. Le macchie di vino rosso alcuni consigliano di toglierle aggiungendo altro vino. Sembrerà un’assurdità ma è così: un po’ di gocce di vino bianco, si strofina e poi si mette a lavare. Per le macchie più ostinate possiamo provare utilizzando dell’aceto di vino oppure utilizzando il sale grosso. Tutti questi sarebbero dei piccoli consigli su come togliere le macchie sulle tovaglie da cucina.