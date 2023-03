Il casatiello napoletano non può mancare a Pasqua! Guarda cosa ci mette Cannavacciolo, la torta salata sarà strepitosa!

Buono, soffice, ricco e profumato! Il casatiello fa parte delle ricette tradizionali della cucina napoletana. Si prepara nel periodo di Pasqua e ormai ogni regione ha la sua versione. Il segreto per preparare un impasto sempre perfetto? Lo ha svelato lo chef partenopeo Antonino Cannavacciuolo. Scopriamo di che si tratta.

Perfetta da servire durante il pranzo di Pasqua (come le classiche lasagne), è utile anche da sfruttare nei pic-nic di Pasquetta, (magari in uno dei borghi più belli d’Italia), il casatiello napoletano è una prelibatezza che non si può perdere! La ricetta di questa golosa torta salata non è proprio velocissimo (richiede diverse ore di lievitazione), tuttavia possiamo prepararla in anticipo e recuperare tempo prezioso.

Esistono numerose ricette di questo piatto, quest’oggi, però, vogliamo svelarvi quella amata dello chef Cannavacciuolo. D’altronde, il casatiello napoletano non può mancare a Pasqua, quindi meglio conoscere tutti i trucchi degli esperti per un risultato sempre soddisfacente.

Ecco il segreto per aver un impasto croccante fuori e morbido dentro

Il trucco per realizzare un casatiello come vuole la tradizione sta (banalmente) negli ingredienti. La giusta combinazione di questi ingredienti è la chiave di un casatiello da Oscar. Scopriamo insieme la ricetta dello chef.

Ingredienti

1 kg di farina 00;

200 g di strutto;

6 uova;

un cubetto di lievito di birra fresco;

600 ml di acqua a temperatura ambiente;

un cucchiaio di sale;

un cucchiaino di zucchero;

pepe q.b.

300 g di salame napoletano a cubetti;

150 g di pancetta a cubetti;

150 g di prosciutto crudo a cubetti;

100 g di scamorza a cubetti;

150 gr di pecorino grattugiato;

100 gr di parmigiano grattugiato.

Il casatiello napoletano non può mancare a Pasqua: ecco come prepararlo

Per realizzare l’impasto versare la farina a fontana su una spianatoia, poi sciogliere il lievito in una metà dell’acqua e mescolarlo con lo zucchero. Versare il liquido al centro della farina e poi unire l’acqua restante. Impastare con le mani e e poi unire il sale e lo strutto. Impastare fino ad ottenere un panetto uniforme. A questo punto, trasferire il panetto in una ciotola, coprirla con un canovaccio e lasciar lievitare in un luogo caldo ed asciutto. Intanto, far cuocere le uova, farle sode e poi farle raffreddare.

Una volta lievitato, prendere il panetto e riporlo nuovamente sul piano di lavoro, leggermente infarinato. Lavorare con le mani e creare un filone, a cui bisognerà staccare e mettere da parte una porzione. Poi, appiattire il filone e farcirlo con i salumi e formaggi. Richiudere i lembi per formare nuovamente il filone. Successivamente, adagiarlo in uno stampo a ciambella leggermente unto con lo strutto. Poi, con la porzione d’impasto lasciata da parte, creare delle striscie che serviranno per “legare” le uova sode. Posizionare le uova sul casatiello e bloccarle con le strisce d’impasto A questo punto, far riposare ancora per un’oretta. Poi, spennellare con lo strutto e infornare. Far cuocere a 180°C per circa 40 minuti.