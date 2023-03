Questo nuovo Gratta e Vinci da 5 euro te ne fa vincere fino a 500.000 ed è tra i più fortunati

Tutti i mesi lo Stato mette in circolazione dei nuovi Gratta e Vinci. Cambiando il prezzo, così da diversificare l’offerta, rendendola adatta per tutte le tasche. Ad esempio, ne è appena uscito uno da 5 euro che te ne può far vincere anche 500.000 se si è fortunati. Ecco di quale si tratta, come si gioca e le sue probabilità di vittoria.

Il Gratta e Vinci, ormai, è entrato a far parte delle abitudini di tanti italiani. Che, ogni giorno, affidano a questo tagliano la propria possibilità di cambiare vita. Stando attenti a non esagerare, perché la ludopatia è malattia davvero tremenda sulla quale bisogna vigilare.

Lo Stato mette a disposizione, ogni mese, dei nuovi Gratta e Vinci. Sia cartacei, sia online. Infatti, non tutti sanno che si può anche grattare virtualmente, grazie ai nostri smartphone. Senza bisogno di andare dal tabaccaio o in edicola. Anche se tanti restano tradizionalmente legati alla lotteria istantanea cartacea, per avere il brivido di prendere la monetina e grattare. In ogni caso, sempre di Gratta e Vinci si tratta e ciò che conta sono gli euro messi in palio.

Non tutti i Gratta e Vinci sono uguali come probabilità di vittoria e questo nuovo è tra i più interessanti

I Gratta e Vinci non sono diversi solo per il nome o per il costo del biglietto. Anche e soprattutto per la loro probabilità di vittoria. Erroneamente, molti pensano che siano tutti uguali come percentuale di vincita, ma non è così. Ci sono Gratta e Vinci da 5, 10 o 20 euro che sono più fortunati di altri, pur costando uguale. Come questo nuovo Gratta e Vinci da 5 euro, tra i più probabili.

La cosa fondamentale è chiarire se sia vero che i Gratta e Vinci vittoriosi si riconoscano dal loro numero di serie. Un po’ come la leggenda metropolitana che afferma che i tagliandi con i premi si riconoscono da un segno. Vediamo, allora, le caratteristiche del nuovo nato tra i Gratta e Vinci.

Ecco come si gioca con questo nuovo tagliando

Questo nuovo Gratta e Vinci da 5 euro si chiama Nuovo 20X perché ora è disponibile nella versione online. Quindi, si gioca con lo smartphone o con il pc. Giocarci è molto facile. Dovremo semplicemente grattare quattro “Numeri vincenti”. E poi grattare virtualmente i nostri 15 “I tuoi numeri”.

Se dovessimo trovare uno o più numeri vincenti vinceremmo il premio nascosto sotto o la somma dei premi. C’è anche un “Numero Bonus X10”. Se dovessimo trovarlo anche sotto i “I tuoi numeri”, moltiplicheremo per 10 la somma vinta.

Questo nuovo Gratta e Vinci da 5 euro si ispira a quello cartaceo, ma si gioca online

Se sotto “I tuoi numeri”, si trova il simbolo 2X, 5X, 10X o 20X ecco che si vincerà 2, 5, 10 o 20 volte il corrispondente premio. Perfetto, ma quante possibilità ci sono di vincere i 500.000 euro di premio massimo?

Non altissima, essendo 1 biglietto 12.480.000. Il secondo premio di 25mila euro lo vince 1 ogni 6.240.000 di biglietti grattati virtualmente. Però, non dobbiamo farci scoraggiare. E guardiamo al dato generale. Che ci dice, infatti, che 1 biglietto ogni 6,82 è vincente premi superiori al costo della giocata, ovvero dai 10 euro in su. Non male, per un Gratta e Vinci.