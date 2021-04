Una pianta strabiliante, conosciuta già nell’antica Grecia dove veniva consumata durante i pasti per le sue proprietà medicali oltre che emollienti e lassative. Abbiamo già trattato di piante dall’effetto benefico per la salute che è possibile approfondire cliccando qui.

Ma è questa la pianta magica dalle eccezionali proprietà terapeutiche ed antinfiammatorie che tutti dovremmo avere in casa per una salute di ferro e una pelle bellissima.

La malva dal latino malva sylvestris è una pianta perenne caratterizzata da fiori dal colorito roseo violaceo. Le sue innumerevoli proprietà sono dovute alla presenza di mucillagini, una fibra che si trova nelle foglie e nei fiori ed è ricca di oli essenziali, antiossidanti come i flavonoidi, vitamina A, vitamina C.

Le proprietà benefiche

È un potente antinfiammatorio naturale, infatti grazie alle sue mucillagini essa è in grado di intervenire su tutti i nostri tessuti molli, proteggendo le mucose dagli agenti irritanti. Le sue proprietà intervengono anche in casi di diarrea, stipsi, colon irritabile, riducendone l’infiammazione. Lavora bene anche sul sistema immunitario grazie al grande quantitativo di vitamine, tanto che assumendola con quotidianità ci aiuta a prevenire i malanni di stagione.

Sul sistema respiratorio ha capacità di ridurre le infiammazioni delle vie aeree riducendo la quantità di muco, aiutandoci nella cura di bronchiti, asma e raffreddori.

Come rimedio di bellezza

La malva ha anche numerose proprietà per la pelle. Essa infatti è molto utilizzata in cosmetica, la ritroviamo spesso tra gli ingredienti di creme, lozioni, sapone, colliri, creme per ustioni. Ha un forte potere cicatrizzante e balsamico tanto è che viene applicata per lenire la cute da scottature e lesioni.

Con la malva è possibile creare degli infusi sia da bere, che da applicare per uso esterno sulla pelle. Per preparare l’infuso bastano 200ml di acqua e 2 cucchiaini di malva essiccata. Far bollire l’acqua e mettere la malva all’interno, lasciar bollire per un minuto e spegnere il fuoco. Lasciare in infusione per 10 minuti e filtra. L’infuso sarà così pronto sia da bere che da essere applicato sulla cute.

Ecco quindi la pianta magica dalle eccezionali proprietà terapeutiche ed antinfiammatorie che tutti dovremmo avere in casa per una salute di ferro e una pelle bellissima.