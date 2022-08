Diverse specie comuni di piante possono appassire se le lasciamo senza acqua, anche soltanto per un paio di giorni, e questo presenta una difficoltà se vogliamo andare in vacanza. Come fare per ritrovare le piante vive e vegete al nostro ritorno se non abbiamo qualcuno di fidato che può bagnarle? Fortunatamente esistono diverse specie di piante che hanno bisogno di innaffiature poco frequenti. E ce n’è una in particolare amatissima dai giardinieri per il suo colore, la sua bellezza, e la sua resistenza alla siccità.

Tutte le sfumature del verde, rosa e viola

La pianta di cui parliamo in realtà è un’intera famiglia: si tratta della così detta ‘erba miseria’. Ma non lasciamoci ingannare dal nome, perché questa pianta, ben lungi da essere misera, ha in realtà le caratteristiche ideali per renderla una perfetta alleata del giardiniere. L’erba miseria ornamentale appartiene al genere Tradescantia, e si distingue per la sua robustezza. Si presenta in una grande varietà di colori. Sono presenti tutte le sfumature di verde, da quello pallido e dorato, fino al verde intenso, di viola e di rosa. Perfetta per rallegrare il nostro giardino.

La pianta colorata che non ha bisogno di acqua per tutta l’estate

L’erba miseria sopravvive benissimo nei climi caldi e aridi. Se la piantiamo nel nostro giardino, possiamo praticamente dimenticarcela per tutta l’estate. Non ha bisogno di innaffiature, ma non appassirà e non perderà i suoi colori brillanti per mesi. Se andiamo in vacanza, anche per settimane, non dovremo preoccuparci del suo benessere. Potrebbe però richiedere un po’ di protezione durante l’inverno.

Pianta strisciante o pendula, ha bisogno di protezione nei mesi freddi

L’erba miseria è la pianta colorata che non ha bisogno di molte cure in estate e resisterà benissimo nel nostro giardino. Durante l’inverno però, dato che sopporta male le temperature troppo rigide, dovremmo premurarci di coprirla con un telo. Oppure potremmo tenerla in vaso e trasportarla all’interno, dove può essere una splendida pianta d’arredamento per salotti, corridoi o bagni, sia in piena luce che in mezza ombra. Se siamo alla ricerca di una pianta resistente alla siccità dal portamento più eretto, potremmo invece rivolgerci alla rosellina delle rocce.

L’erba miseria è anche perfetta per arredare i giardini rocciosi, in quanto le sue radici si adattano perfettamente anche a un substrato povero di terriccio.

Cresce velocemente e tiene in ombra muri e aiuole

Un’altra caratteristica importante dell’erba miseria è che durante la primavera può crescere velocemente. Anche per questo, in inglese viene chiamata ‘inchplant’, cioè ‘pianta del pollice’, perché si pensa che possa crescere di un pollice al giorno. Dato che è così robusta, ma non invasiva, è perfetta per tenere in ombra muretti o aiuole e per riparare il terreno intorno ad alberelli o arbusti.

