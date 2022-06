Tutti amano avere un giardino verde e rigoglioso soprattutto durante i periodi più caldi dell’anno, quando le piante danno colore e ci donano ombra e frescura. Ma molti italiani si trovano davanti a un problema durante l’estate: come garantire che le piante del nostro giardino ricevano abbastanza acqua se andiamo in vacanza per diversi giorni? Al ritorno delle vacanze non è raro notare che alcune delle nostre piantine sono avvizzite o seccate, ed è un peccato doverle sacrificare. Anche se ci ingegniamo con sistemi fai da te di irrigazione automatica, come vasi di terracotta interrati o bottiglie a testa in giù, questi spesso non sono sufficienti.

La soluzione più semplice e pratica è una sola: scegliere per i punti più assolati del giardino delle piante molto resistenti alla siccità, che non patiranno anche se stiamo via per settimane durante l’estate. E ce n’è una in particolare che sempre più italiani apprezzano.

La rosellina delle rocce sopporta benissimo la siccità

Parliamo della rosellina delle rocce, anche chiamata eliantemo (che letteralmente significa “fiore del sole”). Questa pianta produce degli splendidi e abbondanti fiori colorati, che vanno dal giallo al rosa. L’eliantemo predilige luoghi molto soleggiati e asciutti. Non ha problemi a sopportare alte temperature e siccità di diverse settimane, e lo ritroveremo fiorito al nostro ritorno dalle vacanze.

Possiamo dimenticarci di bagnarla quando andiamo in vacanza questa pianta stupenda e resistente che richiede poche cure e non è una pianta grassa

La rosellina delle rocce è la pianta ideale per arredare aiuole, riempire vasi e creare bordure, perché produce cespugli di fiori molto fitti e colorati che durano a lungo. L’unica accortezza è che la pianta sia sempre ben esposta al sole, perché non ama l’ombra e l’umido. Deve essere bagnata molto poco, perché se c’è un eccesso di acqua potrebbe sviluppare marciume dalle radici.

Il terreno deve essere asciutto e ben drenato

Possiamo dimenticarci di bagnarla quando andiamo in vacanza, perché la rosellina delle rocce resiste alla siccità sia in terra piena che in vaso. Se scegliamo di tenerla in vaso, assicuriamoci che il terreno sia molto ben drenato, per non creare ristagni d’acqua. Un altro grande pregio dell’eliantemo è che, oltre al caldo, sopporta bene anche il freddo. È una pianta molto rustica che non richiede quasi alcuna cura. Ricordiamoci soltanto di concimarla all’inizio della primavera per permetterle di donarci una fioritura abbondante durante l’estate successiva. Possiamo comporre aiuole coloratissime e che non richiedono quasi manutenzione piantando eliantemi di colori diversi per un tripudio di colori.

