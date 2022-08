Mancano pochissime ore al momento più atteso dell’estate: la festa di Ferragosto. Siamo tutti pronti a festeggiare in barca, sulla spiaggia, nei locali o semplicemente a cena con gli amici. Ma soprattutto siamo in cerca dell’outfit giusto per farci notare, senza rinunciare alla comodità e senza soffrire il caldo torrido di questo periodo. Oggi gli esperti di moda di Proiezioni di Borsa proveranno a dare alcuni spunti in merito. Quindi ecco come vestirsi a Ferragosto eleganti e comode e alcune idee di outfit adatte a qualsiasi età.

Cosa indossare per un Ferragosto in spiaggia

Iniziamo dai consigli per chi ha deciso di trascorrere la serata di Ferragosto in spiaggia. In questo caso la parola d’ordine è una soltanto: comodità. Ai piedi evitiamo zeppe e tacchi e puntiamo su questi morbidissimi sandali che sono tornati di moda in questa stagione. Sopra optiamo per un vestito lungo con motivi floreali, oppure sull’accoppiata top + gonna larga. Se abbiamo paura che il look sia poco elegante basterà aggiungere gli accessori giusti abbinati a sandali e borsa e il gioco è fatto.

Come vestirsi a un party di Ferragosto

Se invece passeremo il Ferragosto in un locale, in una discoteca o in un ristorante potremo dare ampio sfogo alla fantasia. Quindi via libera ai colori sgargianti, ai lustrini e alle paillettes. L’importante è farsi notare. E potremo farlo senza soffrire in abiti attillati o su tacchi vertiginosi. Una camicia di lino larga, una gonna midi e un paio di sandali gioiello potrebbero fare al caso nostro. Il tutto da abbinare a collane e orecchini in oro che metteranno in risalto i tratti del viso.

Come vestirsi a Ferragosto eleganti e comode anche dopo i 60 anni

Molti di noi preferiscono trascorrere la sera di Ferragosto con gli amici. Questo non significa che dobbiamo rinunciare a essere eleganti e a fare bella figura. In questo caso, il look perfetto per mettere insieme classe e comodità è quello composto da short e camicia. Meglio se a fiori in perfetto stile estivo oppure con stampe particolari. Se non ce la sentiamo di mostrare le gambe possiamo sostituire i pantaloni corti con l’immancabile gonna lunga. In questo caso, però, dovrà essere monocolore per non creare contrasto con la camicia.

Ai piedi, infine, un paio di sandali con tacco platform potrebbero rappresentare il giusto compromesso per slanciare la figura senza soffrire. Bracciali, collane e orecchini in legno o in cuoio completeranno il tutto dandoci il tocco di eleganza finale.

