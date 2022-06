Se c’è un inconveniente che proprio tutti i giardinieri odiano sono le erbacce che prosperano nei vasi, nelle aiuole e nelle bordure. Liberarsi delle erbacce salvaguardando le piante volute non è un’impresa semplice, è un grande investimento di tempo, e non fa molto bene alla nostra schiena. Fortunatamente esiste un trucchetto molto semplice per liberarsi una volta per tutte delle erbacce in maniera semplice e al 100% naturale, e rendendo le nostre aiuole ancora più verdi. Basta adottare nel nostro giardino una piantina molto graziosa e utile, che ci aiuterà a risparmiare tempo. Vediamo di cosa si tratta.

La lippia nodiflora è perfetta non solo per prati e giardini rocciosi, ma anche per le aiuole

Per impedire alle erbacce di crescere nelle aiuole, il metodo più semplice e naturale è ospitare una piantina strisciante o tappezzante, che occuperà tutto lo spazio impedendo alle erbacce di crescere. E ce n’è una che fa al caso nostro: si tratta della lippia nodiflora. È una piantina molto robusta, che produce dei piccoli e graziosi fiorellini di colore bianco o rosa pallido. La sua caratteristica principale è quella di essere una pianta tappezzante, che quindi si espande in orizzontale e copre tutta la superficie a disposizione, senza bisogno di essere mai tagliata.

Questa graziosissima e robusta piantina tappezzante è perfetta per impedire alle erbacce di crescere nelle aiuole

La lippia è utilissima non soltanto per aiuole, vasi e bordure, ma addirittura per sostituire il prato verde, dato che non deve mai essere tagliata, ed è molto robusta. Ma ha un ruolo speciale nel combattere le erbacce. Possiamo infatti sfruttare questa pianta tappezzante per coprire tutto lo spazio disponibile nelle aiuole, e quindi impedire alle erbacce di crescere.

Cresce velocemente riempiendo lo spazio di fiori

Questa graziosissima e robusta piantina cresce molto velocemente, e basterà collocare un singolo esemplare in un’aiuola per vederlo espandersi e coprire tutto lo spazio disponibile nel giro di poche settimane. Per di più, si tratta di una pianta fiorifera, e quindi oltre che essere utile, renderà le nostre aiuole ancora più belle. Durerà tutta l’estate fino all’autunno inoltrato. Nei climi più freddi potrebbe diventare spenta e marrone d’inverno, ma non preoccupiamoci: la piantina non è morta. Tornerà a fiorire in primavera senza problemi. Generalmente non ha bisogno di molta acqua dato che permette al terreno di rimanere umido e in ombra al di sotto delle sue foglie.

