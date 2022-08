Sono moltissime le persone cui capita di tanto in tanto di svegliarsi con gli occhi arrossati e gonfi. Le famose borse sotto agli occhi sono un inestetismo che può mettere molto a disagio. Eppure, a differenza di ciò che si può pensare, non compaiono solo dopo una notte insonne o per stanchezza.

Sono tanti i fattori che possono creare problemi agli occhi, a partire dalle ore trascorse davanti a computer, iPad e telefonini. Nell’articolo di oggi scopriremo queste e altre possibili cause di questo disagio. Al contempo, capiremo come prevenire gli occhi rossi e gonfi al mattino grazie ad alcuni accorgimenti per prendersi cura di sé. Infine, poi, daremo un consiglio per rimediare efficacemente al problema e per alleviare il rossore.

Le possibili cause di arrossamento e infiammazioni

Gli occhi che presentano un arrossamento del bulbo oculare possono stare manifestando disagi diversi. Dal punto di vista dei sintomi, questi si possono presentare con lacrimazione eccessiva, secrezione, abbassamento o appannamento della vista, bruciore, fotosensibilità e dolore.

Per tornare alle cause, queste possono essere di natura diversa. Abbiamo detto che il gonfiore solitamente deriva da stanchezza ma anche da una ritenzione di liquido sotto gli occhi. Un’alimentazione ricca di sale, ma anche poco equilibrata potrebbe innescare questo problema.

Allo stesso tempo, mangiare pesante porta a rendere il sonno disturbato e quindi a farci dormire male. Ma il rossore è dato dalla dilatazione dei vasi sanguigni. Ecco che la parte bianca dell’occhio presenta venature e macchie rosse. Le cause possono essere interne o esterne. Esterne se gli occhi sono entrati a contatto con sostanze irritanti come smog, cloro, cosmetici, aria secca. Si aggiungono le troppe ore al computer, l’uso di lenti a contatto. Interne se è una manifestazione di allergia, infiammazioni, congiuntivite e infezioni in corso.

Come prevenire gli occhi rossi e gonfi al mattino e un rimedio per eliminarli

Per quanto riguarda i fattori interni che corrispondono a patologie, è bene recarsi dal proprio medico curante per un consulto. Per quanto riguarda tutti gli altri fattori, si può cercare di lenire il rossore con rimedi naturali.

Uno di questi prevede l’uso di acqua sterilizzata per fare degli impacchi lenitivi per calmare l’infiammazione temporanea. Meglio se utilizzata fredda, così che funzioni da vasocostrittore.

Le nonne utilizzavano impacchi di camomilla tiepida da lasciare sopra gli occhi. Grazie alle sue proprietà emollienti e rinfrescanti, questo fiore agisce rinfrescando la parte. Alla camomilla si può aggiungere dell’acqua di rose da picchiettare sotto la palpebra.

