La pettinatura più chic delle feste è questa! Ecco come farla in 2 minuti e fissarla alla perfezione

Vediamo come realizzare l’acconciatura più elegante e sofisticata per stupire tutti durante queste feste. Non serve spendere soldi dal parrucchiere: la si fa tranquillamente a casa in 2 minuti e il risultato è impeccabile.

Ormai ci siamo. Oggi è sabato 24 dicembre: tra poche ore si dà inizio ad una sequela di festeggiamenti a suon di leccornie , tra pranzi, brindisi e cenoni. Ma, oltre al fattore godereccio, questi eventi sono l’occasione per sfoggiare look alla moda per non passare inosservate.

Oltre all’outfit, uno dei principali problemi del gentil sesso è come acconciare i capelli. Solo poche hanno infatti la possibilità di andare in salone proprio il giorno della Vigilia per sfoggiare una acconciatura elaborata o una semplice ma freschissima ed impeccabile messa in piega. Per chi ha i capelli corti, sarà facile fare uno shampoo all’ultimo minuto ed impreziosire poi il capo con un accessorio particolare, meglio se dotato di qualche elemento brillante e luminoso. E chi ha una chioma lunga? L’ideale è optare per una acconciatura molto sofisticata, la stiamo proprio per svelare.

La pettinatura più chic delle feste è questa!

Per questo fine 2022 torna alla ribalta un’acconciatura che era molto in voga negli anni ’90. Ultimamente l’hanno sfoggiata molte star, prima fra tutte Jennifer Lopez. Si tratta di un raccolto molto spagnoleggiante, sfoggiato dalle ballerine di tango e flamenco. Bene, ormai si sarà capito: l’inverno 2022/2023 vede il grande ritorno dello chignon tirato. Una crocchia ben ordinata e disciplinata, alta o bassa. Un’acconciatura che regala immediatamente un’aria elegante, raffinata e sofisticatissima.

Come fare lo chignon in 2 minuti

Sicuramente, per un ottenere un effetto superlativo, l’ideale è avere lunghi capelli lisci.

Bisogna poi armarsi degli strumenti del caso:

elastici sottili (perfetti quelli in silicone);

(perfetti quelli in silicone); spazzola con setole fitte;

con setole fitte; pettine.

Dopo aver spazzolato per bene i capelli, raccogliamoli in una coda centrale (alta o bassa è indifferente, tutto dipende dal risultato finale che si vuole ottenere). Quindi fermiamola con un elastico. A questo punto si può procedere con una delle due seguenti tecniche:

arrotolare i capelli su sé stessi , fermando poi il tutto con un altro elastico;

, fermando poi il tutto con un altro elastico; utilizzare l’apposita ciambella in spugna, facendo molta attenzione a coprirla del tutto con i capelli. In commercio si trovano vari tipi di ciambelle per chignon: più o meno grandi, più o meno spesse e in vari colori. Optare per quella che meglio si intona con i nostri capelli, sia per quantità che per sfumature.

Per un’ottima riuscita, ricordare che i capelli devono essere “sporchi” di 1-2 giorni. Inoltre, per ottenere l’effetto tirato che va tanto di moda, prima di procedere, applicare della lacca sulla capigliatura aiutandosi con un vecchio spazzolino da denti.

Ed ecco fatto: la pettinatura più chic delle feste è questa! Ed è anche molto facile da realizzare.

Come fissarla

Affinché la nostra elegantissima acconciatura regga per tutta la sera e non ci tradisca, è molto importante il fissaggio, che deve essere naturale per non appesantire i capelli. Scegliere quindi una lacca leggera, con siliconi volatili. Per fissare lo chignon, la lacca va spruzzata in fase di realizzazione. Va applicata ovunque, sia sulla testa che sulle lunghezze raccolte. Una volta pronta la nostra crocchia, diamo un’ultima spruzzata per il fissaggio finale.