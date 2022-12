Come ideare il regalo personalizzato “fai da te” per amici e parenti

Come ideare il regalo personalizzato per Natale-proiezionidiborsa.it

Ecco che a Natale possiamo realizzare regali fai da te senza spendere tanto e rendendo il regalo gradito attraverso la sua personalizzazione.

Per Natale molte persone hanno bisogno di suggerimenti per i regali da destinare a parenti e amici. Una delle soluzioni sarebbe quella di realizzarli in casa, investendo un po’ di tempo e creatività. Possiamo far spaziare la fantasia e realizzare una serie di regali “fai da te” molto semplici da ottenere. Il vantaggio è che, in questo modo, il dono potrà essere calibrato in base alle caratteristiche del destinatario, quindi personalizzato. Inoltre, realizzare un regalo con le proprie mani è espressione di affetto e considerazione verso il destinatario.

Una delle opzioni percorribili è quella del liquore artigianale. Si tratta di un regalo perfetto per zii e genitori, cui piace tenerlo in casa, a disposizione degli ospiti. Tra i migliori e più graditi abbiamo il limoncello, il concerto, l’amaretto e il cioccolato.

Ecco quali doni inventare per i propri cari

Un altro regalo molto gradito è il portagioie, dove poter conservare orecchini, collane e bracciali. Per realizzarlo, basterà prendere una scatola e rifinirla con il tessuto damascato e cordoncini dorati.

Vediamo, poi, come ideare il regalo personalizzato di Natale creando delle candele profumate. Sono molto facili da realizzare e vengono utilizzate da tutti in casa, soprattutto durante le feste natalizie. Creano un’atmosfera magica e rilassante e rappresentano un regalo gradito a tutti. La candela si realizza utilizzando i seguenti ingredienti:

un vasetto di vetro;

cera d’api;

uno stoppino;

un bastoncino di legno;

olio essenziale.

La procedura è la seguente: prendere un pentolino in cui sciogliere, a bagnomaria e a fiamma bassa, la cera d’api. Poi, girare il tutto con un bastoncino di legno e quando la cera sarà sciolta aggiungere 10 gocce di olio essenziale.

A quel punto, versiamo la cera nel contenitore, in cui avremo già inserito lo stoppino. Poi, far raffreddare la cera, tenendo in orizzontale il contenitore di vetro. Infine, abbellire il vasetto con nastri e decorazioni natalizie.

Come ideare il regalo personalizzato “fai da te” che entusiasmerà amici e parenti

Altra idea regalo semplice ed economica è il diffusore per ambienti. Basta munirsi di un contenitore alto e stretto e di 10 bastoncini di legno. Infine, per la miscela, preparare una ciotola con una soluzione di 500 ml di acqua tiepida, 10 ml di alcool e 10 gocce di olio essenziale a scelta. Poi, mescolare il tutto e versare nel contenitore. Infine, sigillarlo con un tappo per non far evaporare la miscela profumata.

Un altro tipo di regalo semplice ed economico sono le palline di Natale fatte in casa, trasparenti e personalizzabili. Sì, perché all’interno si può mettere qualsiasi cosa: da una foto a una banconota, da un biglietto d’auguri ad una statuetta. Le si può utilizzare come decoro per la casa o per addobbare l’albero, quindi troveranno un utilizzo sicuro. Inoltre, anche per chi non ha grande manualità e dimestichezza nel creare oggetti, questo regalo fai da te è tra i più semplici da ottenere. Basta consultare dei tutorial su internet per capire come inserire il decoro all’interno della pallina, traendo anche ispirazione su quali utilizzare.