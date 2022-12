Per incartare subito in modo originale i regali ecco come fare vari fiocchi e graziose alternative

Bisogna impacchettare in modo carino i regali per Natale perché anche l’occhio vuole la sua parte. Spesso però arriviamo all’ultimo momento e un po’ per la fretta, un po’ per la scarsa abilità, i nostri pacchetti escono piuttosto bruttini. Talvolta resi anche anonimi dall’uso delle solite coccarde preconfezionate. Ebbene, da oggi in poi non sarà più così perché prepareremo dei fiocchi in quattro e quattr’otto in vari modi e materiali che faranno spiccare per bellezza i nostri doni.

Per preparare i pacchetti solitamente utilizziamo la carta da regalo. Accertiamoci che sia sufficiente e attenzione a non stropicciarla e a piegarla in modo deciso e preciso.

Se vogliamo compiere l’operazione più velocemente e senza alcun errore possiamo prendere dei sacchetti o delle buste natalizie. Oppure davvero carino può essere utilizzare delle scatole di cartone o legno, magari anche decorate, faremo un figurone senza fatica.

Una volta deciso l’involucro, immancabile una bella coccarda o un’altra decorazione da mettervi sopra.

Fiocchi per incartare subito in modo originale i regali

Potremmo non avere a disposizione le classiche coccarde pronte o preferire qualcosa di più particolare. In questi casi sarà semplicissimo realizzare un fiocco sfizioso con tulle o nastro.

Il metodo più facile adatto ai diversi materiali è creare due occhielli superiori e bloccarli al centro legandovi un filo più sottile. Si rivela particolarmente adatto per pacchetti di piccole dimensioni.

Abbiamo però parecchie opzioni valide anche per un regalo grande. Prendiamo un nastro largo e ripieghiamolo su se stesso. A questo punto, tenendolo ben fermo, blocchiamolo al centro con un nastrino più sottile ed ecco fatto un fiocco che si sviluppa in orizzontale. In alternativa possiamo ripiegarlo su se stesso 3 volte accorciando sempre più la lunghezza della piega e poi spillarlo al centro.

Per fare un modello più classico basterà incrociare i lembi finali tra loro. Stringiamo e arricciamo al centro e fermiamolo con un filo al centro. Finiamo di modellarlo gonfiando per bene le due anse e stringiamo, tagliamo i lembi inferiori a coda di rondine.

Chic ma semplicissimo è il fiocco doppio. Prendiamo una striscia di raso o tulle abbastanza lunga. Arrotoliamola attorno a indice e medio due volte come a formare il simbolo dell’infinito. Facciamola passare centralmente al di sotto dell’infinito creato fino a riportarla al di sopra. A questo punto infiliamola nel cerchio centrale creatosi in mezzo. Tiriamo, sfiliamo dalle dita e finiamo di stringere.

Cosa mettere al posto della coccarda sul pacchetto

Materiale particolare per incartare subito in modo originale i regali può essere lo spago. Possiamo adoperarlo coi metodi già visti oppure attorcigliarlo attorno a due dita in più giri per poi fermarlo al centro.

Davvero deliziosa può essere una coccarda di carta colorata. Prendiamo un pezzo di foglio lungo e non troppo alto, pieghiamolo a fisarmonica. Richiudiamo la fisarmonica a cerchio e incolliamo le due estremità tra loro.

Possiamo fissare sui pacchi di Natale i fiocchi con un pezzo di nastro biadesivo. Volendo essere più stravaganti ma chic possiamo applicare altre decorazioni. Ad esempio un rametto di agrifoglio, nonché sonagli o sagome ritagliate dalla gomma eva glitterata.

I nostri doni saranno fantastici già esternamente, ancor più poi se avremo azzeccato il regalo perfetto anche nel caso del fidanzato complicato.

Ricordiamoci di mettere in salvo i doni adottando diverse precauzioni nel periodo festivo per evitare ladri.