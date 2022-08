I nostri piedi ci portano attraverso le nostre vite. Tuttavia sono tra le parti del corpo che ricevono in media meno cure.

Piedi sani sono la base del nostro movimento. Dopotutto, percorriamo dagli 8.000 ai 10.000 passi al giorno. Un buon motivo per viziare i piedi e regalargli una pedicure.

La cura dei piedi professionale non solo aiuta a mantenere i piedi in forma il più a lungo possibile, ma offre anche puro relax per tutto il corpo. Chiunque soffra di problemi ai piedi più seri, però, dovrebbe sottoporsi a un esame medico o rivolgersi ad un podologo.

La pedicure aiuta a mantenere i piedi in forma il più a lungo possibile e rilassa l’intero corpo

Prima di iniziare con la pedicure, è necessario un piccolo lavoro preparatorio: un pediluvio con gli additivi appropriati può sciogliere i calli e preparare i piedi per la pedicure. Un peeling assicura piedi più adatti ad essere lavorati.

L’acqua con una temperatura di 37 gradi è l’ideale per il relax. Dopo di che bisognerà asciugare i piedi con cura, soprattutto tra le dita. I calli ostinati possono essere rimossi con una pietra pomice dopo il bagno.

Dopo averli ammorbiditi possiamo rimuovere le cuticole con un bastoncino speciale per spingerle indietro. Non dovremmo mai utilizzare le forbici perché la pelle è molto sensibile e può infiammarsi con il minimo dei danni.

In linea di principio, la pelle delle cuticole offre protezione contro i batteri invasori e quindi non deve essere completamente rimossa. Ecco perché rimuoverle del tutto è pericoloso per la salute.

Dopo un pediluvio, le unghie dei piedi saranno facili da tagliare e non si scheggeranno. Il modo migliore per tagliarle è utilizzare un tagliaunghie. L’unghia dovrebbe allinearsi con l’estremità della punta. Se tagliamo troppo, rischiamo che gli angoli crescano nella pelle e si formino le unghie incarnite.

Bisognerebbe utilizzare una crema molto nutriente

La pedicure aiuta a mantenere i piedi in forma, soprattutto se per la loro cura si utilizza una crema nutriente.

La crema contenente ingredienti idratanti serve per evitare la formazione di calli.

Una maschera per piedi può essere lasciata in posa tutta la notte, magari utilizzando anche della pellicola per aumentare l’effetto idratante. Il burro di karitè, per esempio, è ottimo per l’idratazione dei piedi.

Se non amiamo lo smalto per unghie, possiamo utilizzare un semplice lucidante e infine applicare un olio di mandorle che dona lucentezza e rende più brillanti le unghie.

