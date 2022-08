Quando si vuole mangiare con gli amici in modo informale possiamo organizzare una bella grigliata in giardino oppure in una zona attrezzata all’aperto. Bisognerà comprare tutto l’occorrente e senza dubbio vari tipi di carne da cuocere. Per arricchire il pasto occorreranno del pane, insalate miste, un po’ di frutta e qualcosa da bere.

Ciò che rende particolare il sapore della carne, oltre all’eventuale marinatura, è l’uso di alcune salse. La più diffusa è la salsa barbecue. Spesso si compra già pronta, ma potremmo in alternativa prepararla noi in anticipo con alcuni gustosi ingredienti.

Una ricetta veloce per le carni

Per una salsa barbecue fatta in casa occorrono:

300 ml di passata di pomodoro;

3 cucchiai di zucchero;

3 cucchiai di aceto;

30 g di burro;

3 cucchiai di senape;

3 cucchiai di salsa Worchester;

1 o 2 spicchi d’aglio;

una cipolla;

1 o 2 peperoncini;

un po’ di Tabasco;

sale.

Tritare l’aglio e la cipolla e farli rosolare in padella dove avremo sciolto il burro. Appena diventano dorati versare la passata di pomodoro insieme al concentrato. Mescolare con un cucchiaio di legno e aggiungervi un peperoncino tritato oppure in polvere, la senape, lo zucchero e infine l’aceto. Abbassiamo la fiamma e cuociamo girando la salsa ogni tanto per non farla rapprendere.

Dopo circa 15 o 20 minuti spegniamo e lasciamo raffreddare un po’. Ora bisognerà filtrare la nostra salsa e aggiungere quella Worchester, il Tabasco e un pizzico di sale. Mescoliamo e mettiamo la salsa barbecue in una ciotola. Il nostro condimento è pronto per la grigliata in giardino.

Una salsa barbecue fatta in casa per insaporire la carne alla griglia

Che sia già pronta o fatta in casa, bisogna sapere usare bene la salsa barbecue. Ad esempio gli esperti di grigliate consigliano di cominciare a spennellarla sulla carne dopo 10 minuti di cottura. Ripetere l’operazione ogni tanto fino a che il cibo è cotto. Un altro modo di usarla consiste nel servire costine, bistecche, pollo ma anche verdure grigliate con un po’ di salsa messa accanto sul piatto.

Ci sono pure varie modalità di marinatura che usano proprio la salsa barbecue per rendere più gustosa la carne rossa. Bisognerebbe distribuirla sopra, sigillare con della pellicola e far riposare in frigo. Cuocere la carne così preparata dopo circa un’ora.

Per fare un’ottima grigliata ci sono delle tecniche particolari e l’uso dei condimenti può renderla ancora più invitante.

