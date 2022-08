Questi esercizi da fare a casa rafforzano glutei e pancia piatta

Avere la pancia piatta è uno dei tanti desideri che accomuna diverse persone. Difficile da raggiungere, la pancia piatta è spesso considerato come sinonimo di benessere. Purtroppo, la pancia è la parte del corpo più difficile da trattare. Sarebbe quella in cui si accumula più grasso, nonché l’ultima parte a dimagrire.

Per questo non è facile raggiungere questo scopo, soprattutto superata una certa età. Tuttavia, ci possiamo avvicinare all’obiettivo attraverso una sana alimentazione e intensa attività fisica. Dovremmo ricorrere alla stessa strategia anche per avere glutei scolpiti come il marmo.

I glutei, a differenza della pancia, sono più facili da lavorare. Per dimagrire cosce e glutei esiste un rimedio a cui non tutti pensano: il twerking. Bastano 3 minuti davanti allo specchio per snellire la parte inferiore del corpo. Attraverso le oscillazioni, il grasso subisce un distacco, il che consente a dimagrire più facilmente la zona.

Scolpire e dimagrire

Questi esercizi da fare a casa rafforzano glutei e pancia. Non solo il twerking, ma anche gli esercizi mirati. Sia per i glutei che per la pancia, tre esercizi super efficaci sono gli squat, gli affondi e i plank. Attraverso questi si allena tutto il corpo, ma sono specifici per queste zone.

Questi esercizi non solo permettono di scolpire la parte del corpo desiderata, ma anche di dimagrire. Infatti, farebbero parte del cardiofitness, ossia quella categoria mirata per l’accelerazione del battito cardiaco. Più sono i battiti, più calorie si bruciano.

Lato B sodo e alto

Per avere comunque un lato B alto, oltre ai 4 esercizi precedentemente citati, ve ne sono degli altri altrettanto buoni. Il ponte, per esempio, è ottimo per rafforzare i glutei, tanto più se usiamo uno o due pesi disposti sopra la pancia.

Successivamente, vi sono gli slanci in posizione laterale. Bisogna stendersi lateralmente, poggiando la testa su una mano, mentre l’altra è poggiata sul tappetino. Solleviamo la gamba prima in alto e poi in avanti, ripetiamo l’esercizio contando fino a 20. Ricordiamo di contrarre tutti i muscoli.

Chiaramente, anche quelli all’indietro sono molto utili. Poggiamo le ginocchia sul tappetino e le mani. Solleviamo le gambe, alternandole, verso la schiena. Anche in questo caso dobbiamo contrarre i muscoli. Possiamo eseguire l’esercizio anche poggiando la testa e incrociando le mani.

Questi esercizi da fare a casa rafforzano glutei e pancia piatta

Per aiutare la pancia a dimagrire, nonché il girovita, gli esercizi da fare si eseguono in piedi, nella maggior parte dei casi. L’importante è contrarre gli addominali e oscillare il ventre. Per esempio, le rotazioni del busto con ganci annessi, calci in avanti con la schiena dritta e salti con le gambe divaricate possono tornarci utili. Tornando al ballo, se il twerking serve ai glutei, la danza del ventre serve alla pancia.

