Se si è stanchi delle solite omelette questa è la ricetta che può fare la differenza. Buonissima e molto veloce, la preparazione che la Redazione vuole proporre ai suoi Lettori ha radici orientali. Ricca di proteine e facile da preparare, quest’idea furba cambierà il modo di cucinare le uova.

La ricetta originale si chiama tamagoyaki ma è conosciuta anche come tamago o dashimaki, ovvero “uovo fritto” e generalmente viene realizzata in una pentola dalla forma quadrata o rettangolare. Un trucco che facilita la riuscita della ricetta.

Ecco l’occorrente per la sfiziosa ricetta.

Ingredienti

a) 4 uova;

b) un pizzico di zucchero;

c) un cucchiaino di salsa di soia;

d) 2 cucchiai di olio extravergine di oliva.

Idea velocissima per trasformare semplici uova in una prelibatezza degna dei migliori ristoranti. Procedimento

La preparazione è molto facile. Prendere una ciotola e inserire le uova intere. Con un cucchiaio mescolare energicamente. Poi, aggiungere un pizzico di zucchero e la salsa di soia. Mescolare fino a quando il composto non diventa spumoso e gonfio.

A questo punto, prendere una padella, versare un filo d’olio e farlo riscaldare a fuoco basso. Consigliata una padella quadrata.

La particolarità di questa ricetta sta nella cottura.

Si parte versando circa un terzo delle uova nella padella. Far cuocere e non appena la prima mini frittata è cotta si forma un rotolo e lo si posiziona a lato della padella.

Aggiungere nuovamente pochissimo l’olio e versare un altro terzo del composto, sollevando il rotolo già fatto per evitare che si attacchino. Stesso procedimento va fatto con l’ultima parte di composto. A questo punto, verrà fuori un unico grande rotolo formato da tre strati di uova. Far raffreddare e servire a fette. Un ottimo modo per accompagnare stuzzichini o verdure in maniera diversa.

