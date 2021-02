Le Chocolat V è la nuova avventura della casa di moda francese Louis Vuitton

La casa di moda francese Louis Vuitton, specializzata in accessori di lusso, ha annunciato l’inizio di una nuova avventura creativa e raffinata con lo store “Le Chocolat V”. Il nuovo concept firmato Louis Vuitton è la nuova scommessa della famosissima maison del lusso nel mondo goloso del cioccolato che ha già conquistato i più curiosi.

L’apertura del nuovo negozio avverrà a Tokyo nel marzo 2021 nello stesso edifico dove si trova già il ristorante “Le Cafè LV” sempre vicino alla boutique di alta moda. Il logo LV, famoso in tutto il mondo della moda, sarà presente anche sui prestigiosi cioccolatini. Un incontro creativo tra moda e cucina che punta alla conquista dell’utente finale con lo stile inconfondibile che tutti conoscono.

In base a varie fonti, i cioccolatini potranno essere acquistati in scatole da 4 fino a 125 pezzi che saranno realizzati in svariate forme. Dal logo LV al classico cioccolatino tondo o squadrato. Oltre ad ingredienti di altissima qualità, anche il packaging sarà indubbiamente impeccabile come nella migliore tradizione di Vuitton.

Le Chocolat V, la nuova avventura della casa di moda francese Louis Vuitton

Senza alcun dubbio sarà un luogo ricercato e chic posizionato all’interno del già esistente store di Osaka. Il ristorante è stata una prima esperienza nel campo culinario che ha siglato una liaison tra moda e cucina giapponese.

Il progetto è stato incentrato sul relax, il lusso e la ricerca di uno scambio culturale così come ha fatto notare il Ceo di Vuitton, che parla di architettura e cucina in una fusione unica.

La strategia di mercato punta a conquistare il cliente per la gola, una food experience per coinvolgerli ulteriormente attraverso studi di marketing e racchiudere la sfera dello shopping a 360°.

