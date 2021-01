Gli involtini di zucchine sono un’idea sfiziosa e leggera, perfetta per stuzzicare l’appetito che stupirà tutti i commensali dal primo assaggio. Un antipasto semplice e facile da preparare dal gusto travolgente della buonissima zucchina grigliata con un filino d’olio che la renderà ancora più gustosa.

La menta è uno degli ingredienti che darà un senso ai fiocchi di latte, rendendoli profumati e perfetti da abbinare al sapore della zucchina. Il pomodoro apporterà il giusto equilibrio agrodolce che arricchendo l’involtino, lo renderà irresistibile.

Perfetti da preparare in una cena in famiglia o tra amici, pronti in soli 10 minuti senza ricorrere al forno o procedimenti di altra cottura oltre che la griglia per le zucchine. Inoltre si potranno servire con un primo piatto completo, ad hoc, che stuzzicherà il palato, la pasta al radicchio e mascarpone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

3 zucchine

1 confezione di fiocchi di latte

7 pomodorini datterini o ciliegini

olio extravergine d’oliva

menta fresca

pepe

sale

Un’idea facile e leggera per stuzzicare l’appetito con gli involtini di zucchine

Procedimento

Iniziare la preparazione dell’involtino lavando e tagliando a fette lunghe e sottili le zucchine e grigliarle in padella con una spennellata di olio extravergine di oliva.

Passare ai pomodorini che dovranno essere lavati e tagliati a pezzetti piccoli e alla menta che dovrà essere tagliata e tritata finemente. Unire i pomodorini con la menta, i fiocchi di latte, la menta, un pizzico di sale e una spolverata pepe e amalgamare con cura con l’aiuto di un cucchiaio con delicatezza.

Assemblare gli involtini, prendendo la fetta di zucchina arrostita e farcirla con il composto precedentemente preparato e arrotolato e fermato con uno stuzzicamenti se necessario. Continuare fino a quando tutti gli ingredienti non saranno finiti e impiattare a piacere ad esempio su un letto di lattuga o di rucola con qualche ciuffetto di crema.