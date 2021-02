Cosa c’è di meglio in inverno che un caldo contorno al forno? Questo elettrodomestico permette di salvare tempo e di essere creativi. Cucinare le verdure al forno, poi, le rende più gustose e saporite.

Un punto in più se le verdure sono gratinate grazie ad una panatura profumata.

La ricetta di oggi unisce le patate a una saporita verdura di stagione: il broccolo verde. Le patate al forno sono una tradizione che non smette mai di avere il suo perché. In questo caso, però, faranno da trade union. Insieme al broccolo, a insaporire ci sono olive nere e capperi.

L’obiettivo è ricreare in un singolo piatto consistenze e sapori diversi. Con questa varietà non si rischia mai di annoiarsi. Ecco allora un contorno veloce da leccarsi i baffi con patate e broccoletti al forno gratinati.

Una casseruola di godimento

Questo contorno è davvero veloce e permette di ottenere un piatto complesso in meno di mezz’ora. In più, si può godere delle verdure cucinate in modo semplice e salutare. Per iniziare servirà un’ampia casseruola.

La preparazione prevede che broccoli e patate vengano lessati. Le patate devono diventare morbide. I broccoli devono restare integri, quindi la cottura sarà di pochi minuti. Per la scelta degli aromi, invece dell’origano come da ricetta, si possono scegliere quelli preferiti.

Le quantità degli ingredienti sono pensate per 2-3 persone. Ecco cosa serve:

3 patate medie farinose;

800g di broccoli;

40g di olive nere denocciolate;

1 cucchiaio di capperi dissalati;

1 cucchiaio di origano;

3 cucchiai di pangrattato;

2 spicchi d’aglio privati dell’anima e tritati finemente;

Olio Evo, sale e pepe q.b.

La prima cosa da fare è lessare patate e broccoli in due pentole separate. I broccoli necessitano di pochi minuti e l’acqua di cottura non andrà buttata. Le patate ne richiederanno almeno 15. Nel frattempo, in una padella, mettere 2 cucchiai di olio e l’aglio. Unire poi il pangrattato e farlo tostare. Unire a questo punto anche le erbe aromatiche scelte.

Dopodiché, scolare e pelare le patate. Ridurle in purea e unire capperi, olive tritate e un pizzico di sale. Unire qualche cucchiaio di acqua di cottura del broccolo. Questo servirà a rendere cremosa la purea. Versare un cucchiaio di olio alla base della pirofila da forno. Versare i broccoli, fare uno strato con la crema di patate. Infine cospargere il tutto con il pangrattato condito.

Non resta che gratinare in forno ventilato a 200°C per 15 minuti.