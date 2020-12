La parmigiana di patate leggera, facile e saporita a cui sarà impossibile resistere

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi vogliamo parlare della parmigiana di patate leggera, facile e saporita a cui sarà impossibile resistere. È una ricetta molto semplice da fare in quanto si prepara tutto a crudo. Sarà inoltre meno pesante di altri piatti simili in quanto, nella variante che andiamo a proporre, non si utilizzeranno né burro né besciamella.

Necessitiamo di pochi ingredienti facilmente reperibili, probabilmente non si dovrà neanche andare a fare la spesa per cimentarsi in questa preparazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Vediamo quindi gli ingredienti necessari

1 kg di patate;

250 gr di provola affumicata;

3 cucchiai di parmigiano reggiano;

olio extravergine d’oliva;

rosmarino e sale quanto basta;

Qualora non si disponga della provola si possono utilizzare indifferentemente della mozzarella ben sgocciolata o del formaggio filante.

Passiamo alla preparazione.

Il procedimento

Lavare le patate e pelarle. Tagliarle a fettine sottili con una mandolina o con un coltello. In una teglia leggermente unta disporre un letto di patate. Aggiungere quindi il formaggio tagliato a cubetti, una spolverata di parmigiano, qualche aghetto di rosmarino ed un pizzico di sale. Ricoprire con uno strato di patate. Ripetere la medesima operazione fino a formare 4 strati. In ultimo coprire con uno strato di patate, un po’ di parmigiano e un generoso filo d’olio su tutta la superficie. Tenere da parte una manciata di provola.

Il segreto per una parmigiana di patate perfetta

Per ottenere una parmigiana di patate con ingredienti perfettamente amalgamati fra loro e morbida al morso bisognerà coprire il composto con un foglio di carta da forno, inserendo i lati sotto la teglia, proprio come se si volesse avvolgere.

Dunque cuocere in forno a 180° per circa 30 minuti, il tempo di cottura può subire piccole oscillazioni a seconda dello spessore delle patate. Quando saranno cotte aggiungere la provola rimasta ed un filo d’olio e cuocere con l’opzione grill per 5 minuti, finché la superficie non risulterà ben dorata.

Si potrà servire calda e filante o anche tiepida, in questo caso risulterà maggiormente corposa.

Aggiungendo agli strati della pancetta o del prosciutto o anche delle verdure a tocchetti può trasformarsi in un piatto unico di egual successo.

Ecco dunque svelata la ricetta della parmigiana di patate leggera, facile e saporita a cui sarà impossibile resistere.

Buon appetito.