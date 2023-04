La pancia post gravidanza non è un problema! Ecco cosa indossa la neomamma Ludovica Valli

Una delle scoperte più entusiasmanti per una donna è quella di aspettare un figlio. La gravidanza rivoluziona la vita ogni donna e comporta tanti cambiamenti. Quello più evidente è certamente quello fisico. Durante i nove mesi e dopo la nascita del bambino ogni donna si ritrova diversa. Qualche chilo in più e la pancia anche dopo il parto. Durante il periodo post gravidanza è possibile mostrarsi al meglio, scegliendo l’abbigliamento giusto. Questo non è sempre facile! Anche l’influencer Ludovica Valli, ha da poco partorito, ma continua a vestire alla moda. Scopriamo insieme quali capi sceglie la Valli.

Ludovica Valli e la sorella Beatrice scelgono di avere una famiglia numerosa

Ricordiamo Ludovica Valli per la sua partecipazione come tronista nel programma di Maria De Filippi. Prima di lei, era stata la sorella Beatrice a partecipare a Uomini e Donne. In questo caso però come corteggiatrice. Tra l’altro proprio nella trasmissione Beatrice Valli ha conosciuto il suo attuale marito, Marco Fantini. Le due sorelle hanno vissuto l’ultima gravidanza quasi in contemporanea. Hanno infatti partorito l’una a distanza di pochi giorni dall’altra. Ludovica ha partorito agli inizi del mese di marzo, mentre Beatrice solo qualche giorno fa. Entrambe hanno dato alla luce una bambina. L’amore per la famiglia sembra esser condiviso dalle sorelle, Beatrice ha ora quattro figli e Ludovica è al secondo, ma non ne esclude altri. Nonostante la splendida forma, entrambe si ritrovano ad affrontare un periodo di ripresa fisica. In particolare Ludovica che ha già superato il parto da un po’, non rinuncia a vestire alla moda.

La pancia post gravidanza non è un problema! Ecco cosa indossa la neomamma

La pancia post gravidanza non deve risultare un problema, sì alla moda, ma senza rinunciare alla comodità. Per quanto riguarda i pantaloni è meglio preferire un modello a vita media, né troppo alto né basso. Inoltre come ci mostra Ludovica Valli nelle sue foto, lei preferisce modelli elastici. Dunque leggins scuri o a fantasia, confortevoli e morbidi. Per quanto riguarda le maglie, stesso discorso è meglio evitare modelli particolarmente aderenti. Sul profilo di Instagram, la Valli indossa maglie morbide e sblusate. Oltre a questi suggerimenti, non dimentichiamo la cosa più importante. Un buon intimo aiuta tantissimo, anche a riprendere la forma desiderata. Quindi sì agli slip contenitivi e all’intimo modellante.