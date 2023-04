Rialzo in arrivo per l'oro?-proiezionidiborsa.it

Le quotazioni dell’oro chiudono la settimana e il mese di aprile sotto la soglia psicologica dei 2.000 $. Nonostante questo oro pronto a ritoccare i suoi massimi storici? La situazione del metallo prezioso è molto complicata e molto dipende dalle decisioni di politica monetaria che prenderanno la BCE e la FED. Ad esempio, l’oro è rimbalzato venerdì su un calo dei rendimenti e sulle rinnovate preoccupazioni per le turbolenze bancarie statunitensi. In questo modo il bene rifugio ha chiuso per il secondo mese consecutivo al rialzo mensile dopo il capitombolo di febbraio. Tuttavia, la costante inflazione statunitense ha rafforzato le probabilità per un rialzo dei tassi di interesse la prossima settimana.

Oro pronto per ritoccare i suoi massimi storici? Le indicazioni dell’analisi grafica

L’oro ha chiuso la seduta del 28 aprile in rialzo dello 0,01% rispetto alla seduta precedente, a quota 1.999,1 $. La settimana, invece, si è chiusa con un rialzo dello 0,43%.

Time frame giornaliero

L’impostazione di breve è ribassista, ma il supporto in area 1.985 $ sta tenendo molto bene da una decina di sedute. Potrebbero, quindi, essersi create le condizioni una ripartenza al rialzo che verrebbe confermata da una chiusura giornaliera superiore a quota 2.033 $.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere le quotazioni potrebbero scendere fino in area 1.906 $, prima, e in area 1.828 $, poi.

Time frame settimanale

A livello settimanale le quotazioni sono impostate al rialzo, ma sono frenata dalla resistenza in area 2.030 $. La rottura di quest’ultimo livello potrebbe aprire le porte al raggiungimento dell’obiettivo in area 2.155 $. Oltre questo livello che rappresenta il massimo storico potrebbero aprirsi le porte per una continuazione del rialzo fino in area 2.480 $.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 1.953 $.

Time frame mensile

Anche a livello mensile il rialzo delle quotazioni è frenato dalla resistenza in area 2.066 $. Oltre questo livello l’obiettivo più probabile si trova in area 2.460 $.

