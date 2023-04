Come si comporta un uomo Ariete in amore? Analizziamo il segno zodiacale di Riccardo di Uomini e Donne

Se hai una relazione, una frequentazione o ti piace un uomo dell’Ariete ma non capisci bene alcuni suoi atteggiamenti, l’astrologia può aiutarti a fare chiarezza. Si tratta, inoltre, del segno di Riccardo di Uomini e Donne e può spiegarti alcuni suoi comportamenti nei confronti di Ida.

Il nome e il volto di Riccardo Guarnieri sono da tempo conosciuti agli affezionati di Uomini e Donne, il famoso dating show di Maria De Filippi. Riccardo è stato, infatti, uno dei protagonisti più amati ma anche chiacchierati del trono over, soprattutto per la sua storia con la bellissima Ida Platano. L’amore tra i due sbocciò nella trasmissione ma fu molto travagliato. I due parteciparono anche all’altro noto programma della De Filippi, Temptation Island, sottoponendo la loro relazione a una dura prova.

La storia di Ida e Riccardo per lungo tempo fu altalenante tra amore e rotture improvvise, tanto da lasciare ogni volta interdetti gli spettatori. Dopo una rottura definitiva, nel 2021 Riccardo tornò a Uomini e Donne per frequentare altre dame, conobbe Roberta e andò a vivere con lei. Lo scorso anno, tra lo stupore di tutti e di Ida stessa, Riccardo ritornò nuovamente nel programma come cavaliere. Sia i telespettatori che gli ospiti in studio hanno visto più volte Ida crollare in lacrime a causa dei comportamenti di Riccardo. Effettivamente l’attitudine sentimentale del cavaliere sembra molto complessa da decifrare. In questi casi, un aiuto lo si può avere dall’astrologia.

I tratti zodiacali del cavaliere

Riccardo Guarnieri è nato il 29 marzo 1979 ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Analizzare le caratteristiche di una personalità tipica di questo segno può aiutare a comprendere ciò che appare ostico. I nati dell’Ariete sono generalmente pieni di vitalità ed energia e possono anche essere spesso agitati e arroganti.

Per natura sono entusiasti, pieni di coraggio e sempre pronti ad appassionarsi a nuove avventure. Ma come si affacciano all’amore i nativi di questo segno di Fuoco? Quali caratteristiche sono peculiari per un uomo dell’Ariete quando si parla di sentimenti?

Come si comporta un uomo Ariete quando si parla di sentimenti

In amore l’uomo del segno Ariete è vitale e i suoi sentimenti esplodono all’improvviso, quasi incendiando tutto quello con cui si scontrano. L’uomo Ariete è, però, anche privo di pazienza e costanza, per cui tende a stancarsi facilmente della partner e a cercare altri lidi da conquistare.

Come conquistatore parte in quarta e fa il primo passo in modo diretto. Se innamorato, non si ferma davanti a niente e più l’oggetto dei suoi desideri è irraggiungibile, più s’infiamma. Cede facilmente al colpo di fulmine e bada molto all’aspetto esteriore della partner, tratto che cura anche di sé stesso. Dunque, come si comporta un uomo Ariete in campo amoroso? Proprio come Riccardo di Uomini e Donne.