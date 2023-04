L’incredibile caso di Nanni Moretti, regista più pagato del Mondo. Intellettuale o imprenditore?

Amato in Francia e molto famoso fuori dall’Italia, il regista originario di Brunico ha stabilito diversi record durante la sua carriera. Da Ecce Bombo in poi una scalata inarrestabile.

Nato in Alto Adige e cresciuto a Roma, pallanuoto e cinema tra le sue passioni, Nanni Moretti è uno dei registi italiani più importanti e conosciuti all’estero. Non ha mai nascosto i suoi ideali di sinistra, ha utilizzato spesso gli stessi attori, da Silvio Orlando a Margherita Buy, ha ricevuto numerosi premi nei festival più importanti.

Un articolo comparso su People with Money ha svelato che il regista sessantanovenne sarebbe il più pagato del Mondo. 82 milioni di dollari guadagnati tra marzo 2022 e marzo 2023, avrebbe un patrimonio di 245 milioni di dollari. Investimenti azionari, accordi di sponsorizzazione, iniziative imprenditoriali lo hanno portato a creare un vero e proprio impero. Profumi, ristoranti, cosmetici, liquori, sport, non ci sono limiti per il regista di Il sol dell’avvenire, il suo nuovo film che sta registrando incassi record. 15 milioni di euro incassati in Europa, primi posti nelle classifiche del box office, i numeri dimostrano come il pubblico aspettasse da tempo il nuovo lavoro di Nanni Moretti.

Premi e tematiche

Ecce Bombo, Bianca, Caro diario, La stanza del figlio, l’incredibile caso di Nanni Moretti lascia spesso senza parole. I suoi capolavori sono tantissimi. Hanno racimolato 9 David di Donatello, 11 Nastri d’argento, Leone d’argento per Sogni d’oro, Orso d’argento per La messa è finita, Palma d’oro a Cannes per La stanza del figlio. Nanni Moretti è Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana e Commandeur dans l’Ordre des Art et Lettres per la Francia.

Record e premi si sprecano. Le sue tematiche sono originali e scomode allo stesso tempo. Conflitti generazionali, disincanto politico, aridità e superficialità, eros, egoismo e denuncia sono gli elementi che caratterizzano le pellicole di Nanni Moretti. Linguaggio chiaro, analisi lucida e un umorismo spietato hanno reso i suoi film unici. A garantirgli il successo la sua firma inconfondibile presente anche nelle prove più difficili come Habemus Papam o La stanza del figlio. Visti i guadagni personali, avere le idee chiare è una delle caratteristiche che Nanni Moretti ha sia nell’ambito cinematografico che negli affari. Intellettuale o imprenditore? La risposta è semplice. Assolutamente entrambi.

L’incredibile caso di Nanni Moretti e il successo in America

Quando nel 2015 uscì il film Mia madre, il New Yorker scrisse che si trattava di un secondo Otto e Mezzo. La Buy vestiva un ruolo antidoto rispetto al regista in crisi interpretato da Marcello Mastroianni. Il New York Times premiava la capacità del regista di unire dolore e risate con leggerezza e abilità. Gli Stati Uniti sono sempre stati attenti al lavoro del regista romano di adozione.

Il suo ultimo film ha raggiunto 14 milioni di dollari negli USA registrando il record di secondo miglior incasso di sempre dopo 17 giorni. Il sol dell’avvenire contiene diversi ingredienti, cinema, circo, nostalgia e anni Cinquanta, questo mix cercherà di sbancare anche Cannes. Il film è presentato in concorso per il 2023. Un racconto di memorie che nel cinema è sempre un rischio, una scommessa che in passato non ha pagato neanche con registi affermati come Woody Allen o Pedro Almodovar.