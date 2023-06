La nuova tendenza unghie estate 2023 è lo smalto di Chiara Ferragni e Kate Middleton

Lo smalto di moda nella stagione estiva è un classico bon ton, su cui ha puntato la nota imprenditrice influencer regina di stile. Mentre la consorte di William lo ha trasformato da imposizione a tendenza. Scopri subito di che colore si tratta!

Ami mettere lo smalto e abbellire le tue unghie, tanto che non perdi mai l’occasione giusta per venire a conoscenza dell’ultima tendenza moda mani del momento. La primavera sta per lasciare posto all’estate e con il cambio di stagione cambierà anche il colore sulle tue unghie. Cosa va di moda adesso? Lo sai? Si tratta di un colore molto semplice ma deciso, come quello sfoggiato da Chiara Ferragni. E, in alcuni casi, impercettibile, come invece quello che puoi vedere sulle mani di Kate Middleton.

La nuova tendenza unghie estate è il rosa chiaro

Solitamente l’estate porta sulle unghie toni vivaci e colori accesi, in linea con la stessa vivacità e la solarità delle giornate estive. Quest’anno però, la tendenza è il tocco di classe, il bon ton del rosa pastello. Le unghie diventano quasi come confetti irresistibili, a cui si vorrebbe dare un morso.

Sembrano arrivare da un’altra epoca, dolce e romantica, fiorita e delicata. Chiara Ferragni, regina nell’anticipare tendenze, ha già sfoggiato mani con unghie lunghe perfettamente dipinte di un rosa confetto lucido e molto brillante. Portandosi già avanti nei confronti della nuova tendenza unghie estate. Ma degno di nota è anche lo smalto indossato da un’altra futura regina.

Le mani della futura Regina d’Inghilterra

Il rosa di classe bon ton è il colore che possiamo spesso notare sulle unghie di Kate Middleton. Molto leggero e quasi nude, è impeccabilmente perfetto nella sua semplicità. La manicure di Kate restituisce un’incredibile eleganza alle mani e ha reso un’imposizione una tendenza. Perché diciamo questo? Perché indossare lo smalto alla corte d’Inghilterra è tutt’altro che qualcosa di semplice.

Pare che le donne appartenenti alla famiglia reale inglese non siano autorizzate a dipingere le unghie utilizzando toni di smalto vivaci e colorati. Elisabetta II, durante il suo lungo regno, acconsentì formalmente solo a toni neutri come il rosa chiaro, il nude e il trasparente. La Regina gradiva il ferreo rispetto della regola, per coerenza di immagine. Kate ha violato il protocollo solo di recente, lo scorso aprile, in occasione delle festività pasquali nel Regno Unito. Momento in cui, per la prima volta, ha indossato uno smalto rosso ciliegia durante un’occasione ufficiale.