Vecchi piattini e tazzine da caffè si possono riciclare: ecco 4 idee preziose per la casa

Le idee di riciclo in casa e fuori si estendono anche al tuo servizio da caffè. Piattini e tazzine scheggiati o rovinati non si buttano, se si possono riutilizzare. Ecco qualche semplice spunto che li trasformerà in oggetti utili e decorativi, donando loro una nuova vita!

La bellezza del fai da te è che tutto potrebbe tornare nuovamente utile. Anche gli oggetti che credevi avessero fatto il loro tempo, come quelli che utilizzavi fino a poco fa per servire le bevande. Infatti, i vecchi piattini e tazzine da caffè si possono riciclare e diventeranno una risorsa incredibile grazie alle nostre idee. Quattro, in particolare, sono di grande intelligenza, tanto che ti stupirai per non averci mai pensato finora. Vediamo i metodi con cui potrai richiamare in causa il tuo fedele servizio in ceramica, che ha svolto il suo lavoro egregiamente in tutti questi anni.

I vecchi piattini e tazzine da caffè si possono riciclare in quattro modi utili per casa e giardino

Nel caso la tazzina sia in buono stato e non presenti danni gravi, la potresti reimpiegare come confezione regalo. Ti basterà inserirvi all’interno una manciata di caramelle o cioccolatini e porgerla al destinatario del pensiero. Per un dono ancora più prezioso, potresti mettervi qualche gioiello o accessorio d’effetto. Chi ha il pollice verde, potrebbe usare il piattino spaiato come sottovaso per kokedama. Se non lo sapessi, parliamo delle piantine coltivate senza bisogno del vaso. Di solito le si appende, ma con una graziosa base decorativa la composizione sarà ancora più efficace.

Un’idea brillante è anche quella di riprodurre una mangiatoia per gli uccellini. Dovrai giusto incollare la tazzina sul piattino, in posizione orizzontale. Appendila sull’albero o dove si posano i passerotti e versaci il becchime. Come ultimo suggerimento, ecco che la tazzina usata può trasformarsi in un contenitore per le uova in camicia. Infatti, potrai semplificarti la vita sbucciandole direttamente all’interno del piccolo contenitore. Dopodiché non ti resterà che rovesciarle in pentola e attendere che cuociano.

Come sistemare le tazzine nuove

Se amassi collezionare tazzine diverse e variopinte, potresti trovare loro una posizione strategica per abbellire la casa. La scelta più immediata è quella di metterle su un appoggio, come una mensola, secondo l’ordine che stabilirai. Esistono ripiani lunghi, bianchi o colorati, per dare un effetto sempre differente.

Oppure, potresti sfruttare l’appendiabiti come aggancio. Posizionalo nel mobile della cucina e sistema le tazzine per il manico: avrai risparmiato spazio, guadagnando in ordine. Per finire, perché non appendere i tuoi contenitori in verticale, su un pratico supporto? Scegli un sostegno in plastica o un asse di legno e fissa dei chiodi. Sistemalo in un angolo della casa che gradisci e appendici le tazzine per l’impugnatura, una dopo l’altra.