Siamo appena entrati in un cluster di prezzo tempo del mese di giugno. Questo scadrà fra il 7 e il 9, e in contesti similari questi appuntamenti hanno dato spazio a forte direzionalità. Abbiamo ragione di pensare che anche stavolta “questa esperienza” tenderà a ripetersi. Ma in quale direzione? La nostra view continua a rimanere identica, perchè i fatti e le relative conclusioni non sono ancora cambiate. Ora sui si mercati si accelera al rialzo?

Le ragioni a favore di un rialzo

Abbiamo più volte indicato su queste pagine quali siano i motivi che dal primo trimestre di quest’anno si parta al rialzo in ottica pluriennale. E dopo il mese di gennaio, confortati dal “barometro” abbiamo proiettato positività per l’intero anno. A questi motivi che sono basati su ragioni storiche e calcoli di probabilità, si aggiungono quelli che derivano dallo studio dei pattern dei prezzi.

Vogliamo rimarcare che le medie a 200/400/600 settimane sono orientate al rialzo, e gli oscillatori delle stesse mostrano divergenza positiva. Inoltre lo stesso pattern a 4 ore si trova orientato allo stesso modo.

Fino a quando i supporti che indichiamo nel prossimo paragrafo, non verranno rotti al ribasso, riteniamo che in corso sia una tendenza rialzista, e che presto i prezzi accelereranno al rialzo.

Torniamo al breve termine.

Ora sui si mercati si accelera al rialzo? Cosa monitorare

Con il passare delle ore i prezzi tendono a riportarsi in positivo, e alle ore 15:54 della giornata di contrattazione del giorno 7 giugno leggiamo:

Dax Future

16.029

Eurostoxx Future

4.308

Ftse Mib Future

27.035

S&P500

4.294,70.

Cosa manterrà intatto il rialzo per i prossimi 1/2 giorni?

La tenuta in chiusura di seduta giornaliera di:

Dax Future

15.645

Eurostoxx Future

4.216

Ftse Mib Future

26.035

S&P500

4.170.

Vedremo cosa accadrà, ma da quanto appena scritto siamo davvero ottimisti. E di non poco.

