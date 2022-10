La nuova sfumatura di biondo che va di moda in autunno e adatta a tutte

È arrivato il momento di cambiare look. Un nuovo taglio di capelli ma anche un nuovissimo colore. L’estate è finita da un bel po’ e con l’arrivo dell’autunno c’è bisogno di dare un nuovo inizio.

A volte possiamo farlo con un bel taglio di capelli, altre volte cambiando invece il colore. In autunno e in inverno possiamo trovare molti nuovi tagli di capelli che possiamo fare. Alcuni più adatti a chi ha i capelli lisci, altri invece per chi li ha ricci e voluminosi.

Il capello corto per l’autunno 2022

In linea di massima, però, la macro tendenza è quella di avere i capelli corti o medi. Infatti, il capello lungo sembra non andare più di moda. Riga al centro disegnata da un architetto, taglio pari e preciso, questo vuole la moda.

Un taglio che sta spopolando moltissimo è infatti il noto taglio a U, che molte modelle internazionali stanno adottando. E perché non abbinarlo anche al nuovo colore di moda? Oppure possiamo rimanere con il nostro taglio, ma cambiare solo colore.

La nuova sfumatura di biondo che va di moda nell’autunno 2022 adatta a tutte

Il nuovo colore è abbastanza particolare. È una sfumatura che sta bene veramente a tutte le donne perché unisce più nuance creandone una strabiliante. Una tonalità chiara, ma intensa e calda. Quindi perfetta per coloro che non amano il biondo troppo giallo o per colore che non amano il castano troppo scuro.

Il colore è il dark blonde, una nuance che sta conquistando sempre più persone. Perfetta, poi, in questo periodo che si sta portando verso il freddo, ma che ancora ci regala della belle giornate di sole. E quale modo migliore per omaggiarlo se non con un colore di capelli biondo che ricorda il sole, ma scuro che ricorda l’autunno e le sue foglie?

La tinta a casa o dal parrucchiere

Questa tinta possiamo farla dal parrucchiere, ma possiamo farla anche a casa. Infatti, ci sono moltissimi prodotti 100% naturali che applicati sui nostri capelli ci daranno il risultato richiesto.

Sono prodotti che non contengono perossido o altri ingredienti di origine sintetica e quindi non vanno a decolorare il capello.

Una splendida tinta tutta naturale da applicare sul nostro capello e che a seconda di quanto la teniamo in testa avrà un’intensità maggiore o inferiore. Quindi, se vogliamo un dark blonde cerchiamo di tenerla il più a lungo possibile. Ecco così svelata la nuova sfumatura di biondo che va di moda nell’autunno di quest’anno.