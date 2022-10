Dopo quasi 30 anni torna un pantalone pazzesco che abbiamo nell’armadio

La moda è stile, è una scelta, è personalità. Tutto gira attorno alla moda. L’abbiamo imparato dal film per eccellenza, diventato ormai un cult, “Il diavolo veste Prada”. Scegliamo di vestirci in un modo, piuttosto che in un altro, perché crediamo che rispecchi meglio la nostra personalità. Ecco perché si connette a una scelta prettamente soggettiva. Tuttavia, dobbiamo anche essere obiettivi.

Un capo raffinato e chic è esteticamente bello e nulla possiamo sindacare, indipendentemente dal nostro gusto. La maggior parte di noi, segue lo stile, altri preferiscono seguire altro. Ciò nonostante, anche “l’altro” fa parte della moda. Per esempio, una persona che si definisce punk segue un certo stile che, in ogni caso, fa parte della quella determinata moda.

Detto questo, la moda, tra le tante caratteristiche, non è mai banale o scontata. È sempre in evoluzione, le piace sperimentare e creare, sia ex novo sia prendendo spunti dal passato. Con questo si intende dire che alcuni capi, che hanno avuto un boom negli anni in cui sono stati lanciati, ritornano. Quante volte è capitato? Perdiamo pure il conto, se dovessimo fare un calcolo approssimativo.

Un capo che ultimamente sta spopolando è, per esempio, il corsetto. Utilizzato sia in chiave casual che elegante, è molto utilizzato soprattutto tra le over 50. Un altro indumento che ritorna alla ribalta è un pantalone che ha incantato tutte.

Il pantalone a vita bassa

Erano gli anni ’60 quando furono lanciati in primi pantaloni a vita bassa. Ma verso gli anni ’80 la vita bassa fu sostituita dai modelli oversize e e la vita alta. Gli anni ’90 e i 2000 sono quelli del boom, in cui la vita bassa era al centro dello stile di attrici, cantanti, presentatori.

Insomma, dagli idoli di tante donne e ragazze. Ad un tratto, come successe negli anni ’80, la vita bassa sparì nuovamente, poiché la vita alta era diventata, e lo è tutt’ora, ormai un must have. Finalmente, dopo quasi 30 anni torna questo pantalone pazzesco, e già immaginiamo che verrà indossato soprattutto dalle più giovani.

Cosa abbinare con la vita bassa?

La vita bassa è molto bella e sbarazzina se indossata avendo la pancia piatta. Con qualche chilo di troppo, infatti, è sconsigliata poiché evidenzierebbe maggiormente le curve, piuttosto che nasconderle.

Se vogliamo arrivare ad avere la desiderata pancia piatta, vi sono alcuni esercizi da fare a casa che rafforzeranno anche i glutei. Comunque, con questo vogliamo precisare che l’accettazione di sé stessi è fondamentale e se qualcuno volesse indossare i pantaloni a vita bassa, sarebbe libero di farlo. Soprattutto con orgoglio.

Precisando ciò, i pantaloni a vita bassa possono essere abbinati praticamente su tutto. Sarebbero top con un maglioncino a palloncino corto o anche con il corsetto visto poche righe fa. Anche per quanto riguarda le scarpe, si può abbinare bene indipendentemente dal modello. Ma è con la gonna a vita bassa che dobbiamo aprire una parentesi sulle calzature. Le ultime sfilate di moda hanno fatto centro sull’accostamento con i mocassini a punta o décolleté con tacco basso e le calze. Quest’ultime possono essere collant o gambaletti.

Inutile dire che questo è il pantalone per eccellenza che mette in risalto la pancia piatta. Un addome scolpito con questo pantalone o con la gonna è veramente da urlo. Se, invece, abbiamo qualche chilo in più possiamo indossarlo, a condizione che si abbini una maglia larga e lunga.