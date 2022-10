Il taglio da fare con i capelli sottili per dare volume alla chioma

Può sembrare semplice scegliere il taglio di capelli da fare. Possiamo optare per tre lunghezze diverse e il gioco è fatto. Ma non è proprio così, dobbiamo rendere conto molto anche alla tipologia di capello che abbiamo e se sono lisci o ricci.

La tipologia della nostra chioma

Il capello riccio è quello più complesso da gestire e che ha bisogno di più cure. Infatti, sarebbe meglio farsi tagliare i capelli da persone esperte in materia oppure andare in saloni dedicati ai ricci.

I capelli lisci sotto alcuni aspetti possono sembrare più facili da gestire, ma anche loro hanno le loro complessità. Infatti, molto spesso, questi capelli sono super fini e perdono allora di volume. Cadono piatti sulla nostra testa e a volte sembrano anche pochi, ma in realtà sono solamente molto sottili.

Quindi da una parte abbiamo il capello riccio e pieno, dall’altra invece quello liscio. Per i primi possiamo fare un bellissimo taglio medio con riga centrale. Un taglio di lunghezza pari che quindi poi possiamo gestire con facilità e possiamo anche trasformarlo facendo diverse acconciature.

Il taglio da fare con i capelli sottili per dare volume

È un taglio che sta attualmente crescendo moltissimo sui social e sta piacendo a sempre più persone. Ciò che è sorprendente è che questo taglio sta bene praticamente a tutte, da chi ha sessanta anni a chi ne ha trenta.

Quindi uno dei problemi principali di chi ha i capelli sottili è come tagliarli per renderli un minimo voluminosi. La soluzione è nel taglio a U. Perfetto per i capelli fini perché, essendo leggermente più corto dietro e più lungo nella sezione davanti, aumenta il volume delle ciocche laterali.

La bellezza ulteriore di questo taglio di capelli è che si può fare su determinate lunghezze. Infatti possiamo farlo sul capello medio-corto o corto. Basta trovare la longuette che meglio ci sta e il gioco è fatto.

Quindi, se abbiamo voglia di cambiare taglio di capelli e non sappiamo bene cosa fare, possiamo provare il taglio a U. Tantissime sono anche le modelle che lo stanno portando adesso, e sta diventando vero taglio must-have della stagione. Così abbiamo trovato il taglio da fare con i capelli sottili per dare un pochino di volume sulle zone laterali e farli splendere.

Lettura consigliata

Torna di moda la manicure perlata ed ecco come farla