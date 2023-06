Come guadagnare in modo garantito tra 8.700 e 8.950 euro in 24 mesi investendo 150.000 euro

Come guadagnare in modo garantito-proiezionidiborsa.it

Le banche stanno facendo a gara per attirare nuova liquidità così si sfidano a colpi di aumento dei tassi sui conti di deposito. Ecco quanto si può guadagnare adesso investendo sui tre conti di deposito dai rendimenti più elevati.

Hai dei soldi sul conto da investire e vuoi farli fruttare senza rischiare di perderli? I conti deposito potrebbero essere la soluzione che fa per te. Si tratta di strumenti di investimento che permettono di depositare i soldi in banca e ottenere una rendita garantita a zero rischi. Alla luce delle nuove offerte, quali sono i conti deposito più convenienti adesso e quanto rendono?

I vantaggi dei conti di deposito e l’investitore ideale

Prima si scoprire quali sono i migliori conti di deposito, facciamo un breve riassunto di cosa sono e dei vantaggi di questi strumenti. Così potremo capire meglio come guadagnare in modo garantito. Un conto di deposito è uno strumento di investimento che ti permette di depositare i tuoi soldi in banca e ottenere una rendita garantita a zero rischi. A seconda delle tue esigenze, puoi optare per un conto vincolato o non vincolato. Il conto vincolato ti offre un tasso di interesse più alto, ma ti impone di lasciare il tuo denaro fermo per un periodo prestabilito, che può variare da 1 a 60 mesi. Se ritiri il denaro prima della scadenza, in genere perdi gli interessi extra maturati. Il conto non vincolato ti offre un tasso di interesse più basso, ma ti consente di ritirare il tuo denaro in qualsiasi momento, senza penalità.

Un conto di deposito è uno strumento adatto a chi vuole mettere al sicuro i suoi risparmi. Parcheggiare il denaro per qualche tempo senza esporsi ai rischi dei mercati finanziari, ottenendo un rendimento certo e a volte interessante.

La guerra tra banche fa lievitare i rendimenti

Con l’aumento dei tassi di interesse è scattata la corsa delle banche ad accaparrarsi la liquidità ferma sui conti correnti. Infatti, a causa del forte differenziale tra tasso di credito e tasso di debito, grazie al margine di interesse le banche possono fare lucrosi affari. Raccolgono capitali con un tasso di remunerazione tra l’1% e il 4% ed offrono prestiti con tassi di finanziamento difficilmente inferiori al 7%.

La guerra tra banche porta i tassi di rendimento a lievitare. Infatti, per attirare più capitali gli istituti cercano di offrire rendimenti leggermente più alti del mercato. Oggi sui media, e in TV in particolare, sono presenti numerose pubblicità di banche che invitano a investire sui loro conti di deposito. In cambio promettono tassi di interesse molto interessanti. Ma non necessariamente questi sono i più alti del mercato.

Come guadagnare in modo garantito investendo nei tre migliori conti di deposito

Scopriamo quanto è possibile guadagnare oggi investendo sulle migliori offerte di conti di deposito. Immaginiamo di dovere investire 150.000 euro ricavati dalla vendita di una casa, magari la seconda casa o un immobile ereditato. L’obiettivo è parcheggiare per qualche tempo i soldi in attesa di trovare un nuovo immobile da comprare o per qualsiasi altro motivo.

Supponiamo di avere un orizzonte temporale di 24 mesi. Quanto potremmo ricavare investendo adesso? Analizzando le migliori offerte sul mercato si scopre che il guadagno a scadenza si aggira tra 8.700 euro e 8.950 euro al netto di tasse e imposte varie.

L’importanza della diversificazione per un investimento sicuro

Perché abbiamo analizzato i tre conti di deposito più convenienti e non quello col rendimento maggiore? Perché i conti di deposito sono garantiti da Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro. Quindi per cifre superiori conviene diversificare il capitale su più conti. Avendo 150.000 euro potrebbe essere prudente investire su ogni conto 50.000 euro.

Abbiamo scoperto come guadagnare in modo garantito con i conti di deposito. Chi cerca la massima sicurezza può optare anche per i Buoni ordinari, che hanno caratteristiche simili ma rendimenti minori. In alcuni casi investire in Buoni fruttiferi può essere la soluzione più adatta. Anche in questo caso la scelta è importante. Alcune tipologie di Buoni postali hanno rendimenti maggiori.