Una ricetta dal sapore della cucina ricca di sapori ma povera di ingredienti. Una preparazione che permette non solo di creare una bontà per il palato ma che viene considerata anche un anti spreco grazie alla possibilità di utilizzare pane avanzato e mele leggermente avvizzite. Un portento che soprattutto in questa stagione può essere messo in campo tra i fornelli della cucina. Adatta per essere servito a colazione, la torta pane e mele è da provare assolutamente. Di seguito, tutto l’occorrente per la ricetta.

Ingredienti

250 g di pane raffermo;

4 mele, consigliate le “Golden”, più adatte alla preparazione;

2 uova;

500 g di latte;

125 g di zucchero di canna;

2 cucchiai di zucchero semolato.

Torta pane e mele per un momento di inaspettata bontà da provare assolutamente. Procedimento

Realizzare la torta pane e mele è davvero semplice. Come primo passaggio, bisogna inserire in una ciotola il pane immerso nel latte. Lasciare in ammollo per tutta la notte. Il mattino successivo, frullare con l’aiuto di un mixer fino ad ottenere un composto quasi cremoso.

Prendere 2 mele, lavarle, sbucciarle, tagliarle a pezzetti ed inserirle in una ciotola con lo zucchero semolato. Versare in una ciotola capiente il composto di pane e latte ed aggiungere lo zucchero di canna e le uova. Lavorare e mescolare energicamente. Successivamente, aggiungere i pezzetti di mela agli altri ingredienti e amalgamare con l’aiuto di un cucchiaio di legno. Prendere una teglia ricoperta di carta da forno e versale il composto. A questo punto, prendere le 2 mele avanzate prima, lavarle, sbucciarle e tagliarle a fette sottili. Disporre le fette sulla torta di pane decorando a piacimento. Infine, cuocere in forno già caldo a 160 gradi per circa 50 minuti.

