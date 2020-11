Una ricetta dedicata a chi non riesce proprio a fare a meno del pane. Buono in tutte le sue forme e goloso in ogni declinazione. Questa sera, la Redazione di ProiezionidiBorsa scalda i motori e propone una delle preparazioni più soddisfacenti e veloci del ricettario. Sfiziosi e fragranti i panini alle olive mettono d’accordo proprio tutti. Per coloro che amano stare in cucina ma anche per chi ai fornelli non vi è mai stato, da provare assolutamente la ricetta semplice dei gustosi panini alle olive. Di seguito, tutto l’occorrente per dare sfogo alla creatività, cimentandosi in una ricetta fuori dall’ordinario.

Ingredienti

250 g di farina tipo 00;

150 g di latte;

80 g di olive verdi denocciolate;

30 g Olio extravergine d’oliva;

1 bustina di lievito istantaneo per composto salati.

sale q.b.

Come preparare dei gustosi panini alle olive in pochissimi minuti. Preparazione

Realizzare i panini non è affatto complesso. Innanzitutto, bisogna prendere una ciotola ed inserire la farina setacciata, il latte e l’olio. Aggiungere un pizzico di sale e poi le olive. Mescolare con cura fino a raggiungere un impasto omogeneo. Infine, aggiungere il lievito e dopo aver amalgamato tutti gli ingredienti, bisogna dividere l’impasto in 7 massimo 8 panetti che formeranno i panini. A questo punto, prendere una teglia e ricoprire con carta da forno, poi riporre i panetti, distanziandoli e incidendoli con la punta di un coltello come per formare una croce. Far cuocere in forno già caldo alla temperatura di 200° per circa 25 minuti. In men che non si dica dal forno l’odore del pane appena sfornato si espanderà in tutta la cucina. Da servire subito, i panini saranno una tentazione a cui sarà difficile resistere.

Se “Come preparare dei gustosi panini alle olive in pochissimi minuti” è stato utile al Lettore, si suggerisce anche “Sfiziose pizze fritte per far impazzire grandi e piccini in un sol boccone“.