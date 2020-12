Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Si continua a parlare dei grandi successi del business moda. Dopo che Moncler ha comprato Stone Island per 1,1 miliardi di euro (cliccare qui per leggere maggiori informazioni sul deal), oppure Exor, holding della famiglia Agnelli, che ha rilevato la maggioranza di Shang Xia, marchio cinese partecipato dal gruppo Hermès con un investimento da 80 milioni, sembra proprio che la moda abbia voglia di ripartire. La ripresa però non si vede solo in abito di acquisizioni, ma anche in ambito fisico. Poiché sono sempre di più i brand del lusso che hanno deciso di puntare sugli store fisici aprendo nuove boutique nel mondo.

La moda si espande e punta agli store fisici

Moncler torna a far parlare di sé. Non solo per la recente acquisizione, ma anche perché ha aperto il suo più grande store al mondo. Dove? A Parigi, proprio sugli Champs-élysées. Il nuovo negozio, di circa mille metri quadrati, è un connubio perfetto tra alta tecnologia e fisico, portando la shopping experience ad un altro livello. Nel nuovo store infatti sarà possibile prendere appuntamento virtualmente e fare gli acquisti comodamente dal divano di casa.

Sempre sul suolo francese un’altra maison ha deciso di aprire un nuovo store. Infatti Loewe, brand della galassia di LVMH, ha inaugurato da poco il nuovo negozio in rue Saint-Honoré tra abiti glam e opere d’arte. E sempre a Parigi, in rue du Faubourg Saint-Honoré, Cartier, marchio di alta gioielleria, ha da poco aperto un nuovo store. Volando in Italia invece, lo storico marchio di calzature Dr. Martens ha deciso di aprire un negozio nel cuore di Roma, in via del Corso.

Dunque la moda si espande e punta agli store fisici ma non solo, perché molti brand hanno deciso di sbarcare anche sui mega e-commerce internazionali. Come ad esempio Philipp Plein che ha stretto una partnership con Tmall, oppure Elie Saab che sbarca nello store di lusso di Amazon.