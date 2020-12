Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La fuoriuscita di sangue dal naso non è un fenomeno raro. Specialmente nei periodi di caldo intenso, il naso può perdere sangue a causa dell’aria secca e della temperatura elevata. A provocare queste perdite è la rottura di piccoli vasi all’interno della cavità nasale. Questo avviene generalmente in concomitanza di vari fattori, come raffreddori intensi, sinusite, allergie, piccoli traumi e secchezza della mucosa. Quando questo evento accade non ci si dovrebbe preoccupare, specialmente se si comprende la causa. Eppure ci sono dei casi in cui la fuoriuscita di sangue dal naso deve allarmare. Vediamo quindi perché fuoriesce sangue dal naso e cosa si rischia.

Sintomi e possibili cause

L’epistassi (nome scientifico con cui è definita la perdita di sangue dal naso) a volte è sintomo di patologie più gravi di quelle citate. Infezioni alle vie respiratorie o patologie gravi come tumori alla faringe o ai seni paranasali sono tra queste.

Se la perdita di sangue non si verifica in seguito a un trauma come un colpo, o dopo essersi violentemente soffiati il naso, bisogna fare attenzione ad altre cause. Che sia di natura emorragica o un lieve flusso di sangue, alcune cause possono essere:

a) malattie emorragiche;

b) ipertensione e arteriosclerosi;

c) malattie al fegato;

d) terapie con anticoagulanti o antiaggreganti;

e) diabete.

Perché fuoriesce sangue dal naso e cosa si rischia

La gran parte delle volte in cui esce sangue dal naso non ci sono conseguenze sulla salute. Ma nel caso di emorragie abbondanti e ripetute possono essere connesse a malattie serie.

Negli anziani e nelle persone adulte l’epistassi è sintomo di qualcosa che non va nella pressione o nella coagulazione del sangue. Per compensare interviene naturalmente l’emorragia che però può anche non fermarsi. Per questo motivo è bene recarsi immediatamente a fare un controllo della pressione. In seguito gli esami del sangue potranno rivelare le cause scatenanti.

Cosa non fare

In caso di emorragia dal naso è inutile usare del ghiaccio per fermare il sangue. È necessario piuttosto piegare la testa leggermente in avanti. Poi bisogna stringere la punta del naso per 10 minuti.

Non utilizzare del cotone o altro per tappare il naso. Potrebbero attaccarsi al sangue ormai secco e rimuovendoli provocare altra uscita di sangue. Nel caso l’emorragia non si blocchi, recarsi immediatamente dal medico e fare gli accertamenti necessari.