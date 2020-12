Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Si chiude un vecchio anno e ci si prepara per quello nuovo. Tanti sono i quesiti sul 2021, soprattutto legati al tema salute, lavoro ed economia. In tema moda e colori invece già si sa quali saranno i 2 colori tendenza del 2021 secondo gli esperti da indossare per essere alla moda. Nel 2020 il colore dell’anno era solo uno, ed era il classic blue, mentre quest’anno sono ben due.

Pantone color institute

Come ogni anno Pantone color institute, accademia coloristica americana che detta legge in fatto di colori per l’anno nuovo, ha dichiarato quali sono i due colori vincenti e che brilleranno di più nel corso del 2021. E che quindi se non si hanno nell’armadio sono assolutamente d’avere.

I 2 colori tendenza del 2021 secondo gli esperti da indossare per essere alla moda

Le nuance d’avere sono quindi: Ultimate grey e Illuminating. Il primo è presente sulla scala dei grigi, il secondo invece è un bel giallo. “Un connubio di colori stabile nel tempo e incoraggiante, che trasmette un messaggio di forza e speranza”, ha dichiarato Leatrice Eiseman, executive director del Color institute.

Ultimate grey e Illuminating

Il grigio è un grigio molto elegante e brillante. Perfetto per cappotti e pantaloni. Ma non solo, perché è perfetto anche per arredare casa, magari dipingendo solo una parete. Questa nuance sta bene con il giallo che regala un po’ di vivacità al grigio e si può inserire nei dettagli di stile.

Sono due colori che raccontano quello che è stato il 2020. Un anno che viaggia a due velocità e che è possibile raccontare in mille modi diversi, ma forse con i colori si può raccontare in due. Con i periodi di incertezza, periodi grigi, ma anche periodi dove c’era, per fortuna, il sole ad illuminare. E quindi sono questi i colori che celebrano il 2020 e che saranno i colori must del 2021 da indossare per essere alla moda.

Approfondimento

Il cappotto dell’inverno che tutte devono avere per essere trendy.