La moda porta tutti sulla neve: le tendenze da sfoggiare in montagna

Poco prima del Natale, il mondo della moda ha deciso di portare stampa e celebs sulla neve per mostrare le nuove collezioni dell’autunno da sfoggiare in montagna. Da Valentino ad Armani, passando per Pucci, la moda si tinge di bianco.

Sfilate, grandi eventi di Natale e montagne innevate, la moda dà inizio al periodo delle feste in modo originale e porta tutti sulla neve. Una nuova idea per presentare alla stampa e ai vari clienti quelle che sono le tendenze per l’autunno inverno da indossare in montagna. Sia quando sciamo sia quando siamo in baita o ci godiamo il sole dell’après-ski.

Dalle collezioni party a quelle da montagna

Tantissimi, dunque, gli eventi che ultimamente si sono svolti in montagna, ma tantissime anche le varie collezioni mostrate con delle semplici campagne pubblicitarie. Di pubblicità per le collezioni party ne abbiamo viste moltissime e se giriamo un pochino per le città vediamo negozi e cartelloni pieni di richiami al tema delle feste. Ma la festa non si fa solo con abiti glamour o di paillettes. La si fa anche sulla neve tra una cioccolata calda, una sciata e qualche cena elegante. E ovviamente non può mancare l’outfit giusto.

La moda porta tutti sulla neve

Tantissimi marchi italiani, e non solo, hanno deciso di raccontare le proprie collezioni con delle esperienze uniche immerse nel bianco candido della montagna. Dalle vette di Cortina d’Ampezzo, si accendono i riflettori sul rifugio Ria de Saco. Tre giorni immersivi, dall’8 al 10 dicembre 2022, dove vivere la collezione party di Maison Valentino. Le giornate si sono concluse con un evento il 10 dicembre durante la Cortina Fashion Week.

Anche Armani non rinuncia alla bellezza della neve e sceglie St. Moritz come meta per presentare la sua collezione Giorgio Armani Neve fall-winter 2022/23. Show svolto nello spazio antistante all’Olympia Stadium e progettato in modo da minimizzare il suo impatto ambientale. La collezione, lanciata negli anni ’90, richiama al design essenziale di quegli anni.

Sempre nella suggestiva St. Moritz arriva Pucci che pone al centro del weekend in alta quota il lancio delle capsule di skiwear Pucci x Fusal, che omaggi l’amore per gli sport alpini del fondatore e del brand specializzato in outdoorwear.

Napapijri per festeggiare i suoi 35 anni sceglie invece Courmayeur, un marchio nato per la montagna che oggi conquista le strade di moltissime città internazionali. Ma per ripercorre la sua storia torna dove tutto è nato. E così la moda porta tutti sulla neve e la stagione invernale è ufficialmente iniziata.