L’agrifoglio non fa le bacche? Forse è per un errore imperdonabile che molti commettono nella cura

Se il nostro agrifoglio ha difficoltà a produrre le tipiche bacche rosse, può essere per un nostro errore. Per sapere di quale si tratta nello specifico, non ci resta che proseguire nella lettura.

L’agrifoglio è tra i simboli dell’inverno e del Natale. Le sue foglie sono magnifiche e peculiari, ma le vere protagoniste sono le bacche. Così rosse e gradevoli alla vista che finiscono inevitabilmente su ghirlande e centrotavola festivi. Sebbene prendersi cura di questa pianta non sia tanto difficile, potremmo comunque dover affrontare qualche intoppo. Uno su tutti riguarderebbe proprio la mancanza di frutti. E forse siamo noi stessi i responsabili di tutto, per un banalissimo sbaglio. Ecco di quale si parla.

Se l’agrifoglio non fa le bacche è per questo motivo

Forse abbiamo sempre creduto che un giorno valesse l’altro. Per cui, abbiamo deciso di toglierci il pensiero della potatura il prima possibile. Eppure, scegliere il momento ideale potrebbe rivelarsi cruciale per la salute della pianta. L’agrifoglio, infatti, produce il proprio seme successivamente alla fioritura. In questo senso, è importante non recidere quando ha appena concluso quest’ultima. Il rischio sarebbe quello di tagliare i rami che si stanno preparando per fiorire. Cosicché dovremo con molta probabilità rinunciare alle bacche che tanto amiamo. Evitiamo, perciò, periodi dell’anno come quello estivo e autunnale. Al contrario, potiamo l’albero tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera.

Potare l’agrifoglio in poche mosse

Nonostante si possa annoverare tra le piante resistenti, dunque, la potatura è un’operazione da non sottovalutare per la salute dell’agrifoglio. Oltre alle corrette tempistiche, dovremmo sapere in breve come effettuarla. Le dritte sono per fortuna poche e generali. Prima di tutto, sarà necessario impugnare un paio di cesoie ben affilate e soprattutto igienizzate a dovere.

Con queste dovremo semplicemente rinfoltire la pianta, eliminando tutte le parti secche e rovinate. Se eseguita nel modo giusto, la potatura consentirà di stimolare la produzione dei germogli nuovi. In alcuni casi potremmo dover tagliare via anche i fiori, per evitare che l’agrifoglio si spogli del tutto.

Le altre cause da considerare

La potatura non è l’unica responsabile se l’agrifoglio non fa le bacche. Alla radice del problema vi si potrebbero nascondere anche altri motivi. Uno di questi è la posizione; questa pianta ama ricevere la luce del sole, anche diretta. Perciò è importante metterla in un luogo che i raggi possano raggiungere tranquillamente. Sono da evitare, invece, le zone particolarmente buie o sempre in ombra.

Le ultime due cause restanti sarebbero da individuare nel sesso e nell’età anagrafica della pianta. Dobbiamo sapere, infatti, che sono gli esemplari femminili a produrre le bacche. Ma non è tutto: per vedere i frutti, dovremmo possedere anche il maschio e posizionarlo vicino. Infine, consideriamo che se la pianta è troppo giovane difficilmente si riprodurrà. In media sarebbe necessario aspettare tra i tre e i cinque anni di vita per vederla finalmente maturare.