Arterie più pulite con un comunissimo frutto: i risultati sono incredibili!

Le arterie sono vasi sanguigni fondamentali per trasportare il sangue in tutto il corpo. Vedremo, quindi, cosa fare per pulire le arterie e come farlo in modo naturale. Ecco qual è un frutto molto prezioso per questo.

Il sangue per circolare bene in tutto il nostro organismo usa i vasi sanguigni. Sono dei piccoli tubicini che insieme al sangue trasportano tutte le sostanze necessarie per la nostra salute. Tra questi ci sono le vene e le arterie.

Le arterie si distinguono dalle vene per la direzione in cui scorre il sangue. Le arterie escono dal cuore mentre le vene trasportano il sangue verso il cuore. Inoltre, a collegarle ci sono i capillari. Il problema più grande è quando questi vasi sanguigni si ostruiscono e non riescono a far passare bene il sangue.

Le conseguenze possono essere terribili e per questo bisogna prestare molta attenzione. Vedremo, quindi, come avere arterie più pulite con un comunissimo frutto. La dieta è fondamentale e in molti sottovalutano i prodotti di stagione.

Ce n’è uno in particolare che può dare molti benefici all’organismo. Se assunto in una dieta regolare, costruita da un nutrizionista, con le giuste quantità può fare la differenza. Ecco, qui di seguito, di che cosa si tratta.

Arterie più pulite con un comunissimo frutto: mai rinunciare a questo prodotto della natura

Per trattarci bene è utile sapere cosa ostruisce le arterie. La sostanza in grado di creare una placca all’interno di questi vasi sanguigni è il colesterolo. Abbiamo un colesterolo buono e un colesterolo cattivo con cui bisogna fare i conti.

Il colesterolo è una sostanza grassa fondamentale per numerose attività, come la sintesi di vitamine e di ormoni. Se in eccesso, però, può provocare l’interruzione del flusso sanguigno con conseguenze gravi. Si parla di trombosi, di ischemia cerebrale, di infarto.

Come sciogliere le placche dalle arterie? Semplice. Bisogna sempre tenere conto di cosa bere e cosa mangiare per tenerle pulite. Uno specialista può indicare una terapia farmacologica da seguire, ma è importante affidarsi anche a rimedi naturali.

Tra questi, un frutto importantissimo per tenere le arterie pulite è la mela. È il frutto più comune che c’è ed è praticamente sempre disponibile in commercio. Sia la polpa che la buccia contengono nutrienti fondamentali.

Diversi studi hanno dimostrato che chi mangia regolarmente le mele può abbassare più velocemente il livello di colesterolo cattivo nel sangue. Due mele al giorno, in particolare, possono anche dilatare i vasi sanguigni e migliorare la circolazione.

Benefici e controindicazioni

La mela si può mangiare sia con che senza buccia, la si può gustare sia cotta che cruda. È ricca di vitamine del gruppo B e di sali minerali. Contiene fibre, acido malico e acido citrico. Ha pochissime calorie, non contiene grassi, zuccheri e proteine.

Per questo ecco tutti i benefici:

migliora la digestione;

combatte i radicali liberi;

previene il gonfiore di stomaco;

ha un grande potere saziante;

va bene anche con il diabete;

previene l’invecchiamento cellulare;

migliora la circolazione;

diminuisce il colesterolo.

Con le mele si possono fare diverse ricette e sbizzarrirsi in cucina. Non ha particolari controindicazioni. Tuttavia, bisogna fare attenzione ad allergie, a non esagerare per non incorrere in crampi, gonfiore e diarrea.