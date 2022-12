Per Natale ecco il miglior panettone da prendere al supermercato a soli 5 euro, lo dice una recente indagine

Per Natale ecco il miglior panettone - proiezionidiborsa.it

Ogni anno Altroconsumo stila una classifica dei panettoni industriali migliori e più convenienti. A inizio dicembre ha pubblicato i risultati della più recente indagine. Quali panettoni si saranno aggiudicati il podio del 2022? Scopriamolo.

Il panettone è uno dei dolci che non mancano mai durante le festività natalizie. C’è chi lo compra artigianale e chi preferisce invece risparmiare e acquistarne uno al supermercato. È infatti possibile comprare un panettone di buona qualità spendendo anche meno di 10 euro.

Questo è quanto emerge dalla più recente indagine di Altroconsumo. Gli esperti dell’organizzazione hanno sottoposto ben 11 panettoni industriali ad analisi di laboratorio e ad una prova di assaggio. Per quest’ultima la valutazione è spettata ad una giuria composta sia da esperti pasticceri che da comuni consumatori. Il passo successivo è stato l’assegnazione di un punteggio a ciascun panettone e la redazione di una classifica.

Come sono stati valutati i panettoni

Tra i parametri che hanno influenzato la valutazione di ciascun panettone si annoverano dunque gli ingredienti, l’aspetto, l’odore e il gusto del prodotto. Per decretare il prodotto più conveniente si è valutato il rapporto qualità/prezzo. Quest’ultimo è quello rilevato nei supermercati di Milano a novembre di quest’anno e si riferisce ad una confezione di panettone dal peso di 1 chilogrammo.

Per Natale ecco il miglior panettone industriale da acquistare e che costa solo 5 euro

Durante queste indagini un panettone in particolare si è distinto sia per la sua qualità che per il modico prezzo di una confezione da 1 chilogrammo.

Si tratta di Le Grazie (panettone Esselunga), che ha ottenuto un punteggio di 70 su 100, collocandosi al secondo posto della classifica di Altroconsumo. Costa soltanto 4,99 euro ed è pertanto il panettone più conveniente ed economico da acquistare tra gli 11 analizzati dagli esperti dell’organizzazione. Dunque, per Natale ecco il miglior panettone da comprare al supermercato al minor costo possibile.

Il resto del podio

Vergani, il panettone di Milano si è aggiudicato il vertice della classifica con 71 punti su 100. Il suo costo è tuttavia meno contenuto rispetto a quello del panettone Esselunga: è infatti di 14,90 euro.

Il terzo posto della classifica è invece occupato dal panettone Tre Marie, che ha ottenuto 70 punti su 100 e che costa a sua volta meno del Vergani. Ha infatti un prezzo di 12,89 a confezione.

Questi sono anche i due panettoni che hanno convinto maggiormente la giuria di pasticceri esperti durante la prova di assaggio.

Gli altri panettoni analizzati e i punteggi ricevuti

Bauli (68/100);

Carrefour (65/100);

Il Viaggiator Goloso (60/100);

Balocco ‘il Mandorlato’ (56/100);

Paluani soffice (56/100);

Gran Nocciolato Malna (56/100);

Motta il Panettone originale (55/100);

Melegatti Panettone tradizionale (51/100).

Non resta quindi che fare la propria scelta e acquistare un panettone, per poi goderselo assieme alla famiglia e con il vino o lo spumante più adatto a valorizzarne il sapore.