La moda di Parigi stupisce con lo stile chic e low cost, strepitosa anche dopo i 50

La moda italiana nel Mondo è sinonimo di classe ed eleganza. I marchi più famosi, come ad esempio Armani, Gucci, Prada, Dior, Saint Laurent o Dolce & Gabbana, fanno dell’Italia la capitale del buon gusto.

Ma ciò non significa che sia vietato alle donne italiane di prendere spunto dagli outfit di altri paesi, specialmente quanto sono eclettici e originali.

È d’obbligo specificare che la moda parigina non può essere assimilata alle tendenze francesi in generale. La moda parisienne è infatti più libera e consente di esprimere il proprio gusto senza troppi paletti.

La moda di Parigi stupisce anche oltre il vestito spray di Coperni

Durante la settimana della moda la modella Bella Hadid ha strabiliato il pubblico indossando un abito spruzzato anziché cucito. Un’esibizione che ha affiancato la moda con la tecnologia, l’arte ed il design. Una fibra composta da polimeri e solventi ecologici si è solidificata a contatto con il corpo, creando una consistenza scamosciata facilmente lavorabile.

Ma al di là di questi estremi, esiste a Parigi un mondo libero e originale quotidiano. Le donne appaiono ricche di charme pur indossando abiti apparentemente semplici e senza filtri.

Il segreto sta nel fornire il proprio guardaroba di capi basic che possano essere abbinati nei modi più svariati, creando outfit sempre nuovi e originali.

Come si impara ad abbinare i vestiti alla parigina?

Bisogna innanzitutto non confondere la leggerezza con la trasandatezza. Lo stile può allontanarsi dai modelli imposti dalle copertine patinate ma deve conservare spontaneità e gusto.

Occorre saper dosare e osare, regolando sempre gli eccessi e la sobrietà anche in funzione dell’ambiente in cui indosseremo gli abiti scelti.

La cultura e la società parigina lasciano spazio agli abbinamenti basati sul concetto “less is more”. Quindi cerchiamo di accogliere l’originalità ma senza troppe costruzioni ed elaborazioni.

Trucchi e segreti delle donne di Parigi

Dunque la moda di Parigi stupisce grazie alla sua sobria singolarità. Accostiamoci a questo stile che intende mettere sotto i riflettori i pregi e nascondere in modo disinvolto i difetti.

Affidiamoci ai capi basic che ci donano, scegliendo ad esempio un jeans adatto al nostro corpo. Compriamo un cappotto o una giacca di ottima fattura che non passa di moda e impreziosisce anche outfit meno ricercati. Anche gli accessori devono essere di qualità, moderni o vintage ma che facciano la differenza. È permesso usare capi rubati dal guardaroba maschile e osare con accessori normalmente non usati in città, magari riadattandoli.

Ecco come dare un tocco parigino spontaneo e un po’ sfacciato ai nostri outfit. Sono idee adatte anche dai 50 anni in su, per far emergere la propria personalità e non uniformarsi alla massa.