L’irresistibile torta di mele soffice senza burro si scioglie in bocca e tutti vogliono la ricetta

Un famoso modo di dire recita che una mela al giorno toglie il medico di torno. In effetti, le mele farebbero bene al nostro organismo e sarebbe consigliabile mangiarle in caso di diabete e per proteggere la salute cardiovascolare.

Non solo sarebbero povere di grassi e calorie, ma avrebbero anche fibre solubili utili per ridurre i livelli di zuccheri, insulina e colesterolo. Conterrebbero, inoltre, altre fibre che contribuirebbero alla regolarità intestinale e contro la diarrea.

Quindi, ben venga mangiarle, naturalmente sempre accertandoci, però, della presenza o meno di possibili controindicazioni nel consumo di mele.

Oltre a poterle mangiare crude, le possiamo sfruttare anche in cucina, soprattutto nei dolci. Quale ad esempio lo strudel, ma soprattutto per fare una classica torta di mele ma in una versione davvero insuperabile.

L’irresistibile torta di mele soffice, alta e leggera

Le torte di mele sono dessert semplici ma molto amati e ci fanno fare sempre un figurone. Tanto è vero che basta qualche idea per decorare la torta e possiamo prepararla anche per eventi e compleanni.

Come abbiamo visto, le mele farebbero bene e si adatterebbero anche a una dieta attenta. Spesso, però, quando le usiamo nelle torte andiamo a impiegare altri ingredienti abbastanza ricchi di grassi e calorie, come il burro. Per fare una torta più leggera ma non meno buona possiamo usare lo yogurt greco meno calorico e grasso ma cremosissimo.

Al posto dello zucchero, invece, si può optare per il miele, che è un dolcificante naturale. Questi gli ingredienti della ricetta di una torta golosissima che fa stravedere quanti la provano.

Precisamente ci serviranno:

50 g di yogurt greco;

50 g di miele;

2 uova;

8 g di lievito per dolci;

70 g di fecola di patate;

4 mele grandi;

succo di limone.

Come prepararla

Prima di tutto, sbucciamo le mele e affettiamole finemente servendoci di una mandolina. Teniamole da parte e mettiamole in una ciotola con acqua fredda e succo di limone per non farle ossidare. Possiamo cominciare a preriscaldare il forno a 180° C gradi perché la preparazione è velocissima.

Rompiamo le uova e sbattiamole in una ciotola assieme al miele. Aggiungiamo poi lo yogurt greco. Setacciamo la fecola di patate e uniamola insieme al lievito.

A questo punto potremo finalmente aggiungere le mele, mescoliamo rapidamente per distribuirle in modo uniforme. Ricopriamo di carta forno una teglia rotonda e adagiamovi l’impasto.

Teniamo presente che una torta con lievito si deve infornare subito, entro una decina di minuti al massimo. In caso contrario rischiamo che non cresca, perché il lievito istantaneo per dolci agisce subito e ha bisogno di calore.

Inforniamo per una quarantina di minuti e non apriamo il forno per controllarla prima di mezz’ora, sempre per evitare di intralciare l’azione del lievito.

Facciamo la prova bucandola con uno stuzzicadenti, dovrà risultare umido di mela ma privo di ingredienti crudi.

Sforniamo, lasciamo raffreddare, poi tagliamo e gustiamo l’irresistibile torta di mele soffice. Noteremo come l’impasto nella torta scompaia quasi lasciando ampio spazio alle mele. È questa la caratteristica che la rende cremosissima e golosa. Se poi consideriamo anche il fatto che sia dietetica, capiremo facilmente perché è la torta di mele più amata.