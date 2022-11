Giovani e alla moda anche a 50 anni con una tendenza invernale che spopola tra le donne

Ogni stagione ha le sue mode e i suoi trend particolari. Sono le passerelle ma anche lo street style di influencer e modelle a dettare le tendenze. Impossibile non citare, tra le mode del momento, quella del leopardato. L’animalier, infatti, è perfetto indossato a qualsiasi età e con qualsiasi fisicità, sarà sufficiente abbinarlo al meglio. In ogni caso si potrà utilizzare almeno un accessorio leopardato per rendere più grintoso il look.

Tra le mode del periodo, poi, troviamo la famigerata vita bassa. Dai jeans alle gonne gli anni 2000 stanno prepotentemente tornando sulla scena tra negozi di fast fashion all’alta moda. Un trend che non piace a tutti ma che in un breve periodo potrebbe ricominciare ad imperversare tra i giovani ma anche tra i meno giovani. Oggi, però, si tratterà di un’altra moda molto interessante e adatta per il tempo libero, la felpa. Ma non la classica felpa striminzita, si parta della felpona XXL da indossare in moltissime occasioni. Ma ecco come indossare una felpa del genere per essere sempre alla moda.

Giovani e alla moda anche a 50 anni con una tendenza invernale pazzesca

Innanzitutto si consiglia di acquistare la felpa di un paio di taglie in più rispetto alla propria. Infatti, in questo modo si riuscirà ad ottenere l’effetto extra large desiderato. La maxi felpa, poi, potrà essere indossata in tantissimi modi diversi, più o meno casual. Si consiglia di abbinare la felpa con un paio di skinny jeans del medesimo colore o a contrasto. In alternativa, perfetti i leggings o un paio di collant più spessi di quelli classici. In questo ultimo caso per evitare l’effetto pantaloni lasciati a casa meglio scegliere un modello di felpa leggermente lunga e collant molto spessi. Ancora, per i periodi più caldi, ottimo l’utilizzo di pantaloni ciclista.

La felpa si potrà scegliere in diversi colori, il più classico è rappresentato da un look total black. Per smorzarne l’austerità, poi, si potrà optare per un paio di sneakers colorate. Le più audaci, poi, potranno portarla come un vestito senza collant ma con un paio di ankle boots o con stivali sopra al ginocchio. Le maxi felpe colorate in colori vitaminici ben si abbinano a scarpe colorate ma anche ad anfibi. Importante, poi, scegliere con attenzione il capospalla più adatto, dai maxi cappotti alle giacche in pelle. Ogni giacca donerà al look un diverso stile, da quello più elegante con il cappotto a quello più casual con giacca in pelle o di jeans. Davvero giovani e alla moda anche a 50 anni grazie a questa moda invernale che tutti vorranno copiare.

Quali comprare

In moltissimi negozi e store online è possibile acquistare queste maxi felpe. Da Primark, ad esempio, ce ne saranno moltissime a prezzi inferiori ai 20 euro. Chi ama particolarmente le band musicali, poi, potrà provare a cercare proprio le felpe dei propri gruppi preferiti. Zara propone maxi felpe con spacchi o con cappuccio a circa 40 e 30 euro. Oltre che nera sarà anche disponibile in un bellissimo rosa antico. Felpe over anche firmate Nike da acquistare sul sito ufficiale o su Zalando a circa 50 euro. Da ultimo, disponibile da Tezenis felpa arancione con cappuccio a circa 23 euro.